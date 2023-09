Ángel de Brito confirmó la famosa historia de Marcelo Tinelli: "Convencido"

Ángel de Brito confirmó uno de los rumores más fuertes sobre la intimidad de Marcelo Tinelli.

Ángel de Brito es un periodista y presentador de televisión más conocido por ser el conductor de LAM (América TV), uno de los programas de farándula más exitosos del momento. En más de una oportunidad, el conductor, con la ayuda de sus "angelitas", logró conseguir primicias sobre las vidas privadas de famosos. Es por esto que sus seguidores de las redes sociales se impactaron al escuchar el secreto que reveló sobre Marcelo Tinelli, histórico conductor de televisión que actualmente está al mando de El Bailando 2023 (América TV).

A lo largo de los años, Tinelli fue protagonista de una gran cantidad de rumores sobre su vida privada y de otros que involucran a terceros. A pocos días del estreno del ciclo de baile, De Brito confirmó una llamativa versión sobre la intimidad del conductor. De acuerdo con este rumor, habría tenido un apasionado y breve romance con Momi Giardina, actriz, humorista y conductora.

Ángel apuntó contra Laura Ubfal y escribió en su cuenta de Twitter: "Me extraña más de Ubfal que no sepa apreciar el talento de Juli Castro y la menosprecie por ser hija de Momi, y menosprecie a Momi por garcharse a Tinelli". Inmediatamente, su tweet se llenó de respuestas por parte de usuarios, completamente sorprendidos por la noticia.

"¿O sea que si garchó con Marcelo?", le preguntó a una seguidora. Sin dudarlo, De Brito le respondió: "Estoy convencido". Sin embargo, aclaró que la información no le llegó a través de otra persona, sino que simplemente está seguro de que los rumores son ciertos: "No estuve. Ni me lo contaron".

Momi Giardina reveló la verdad sobre su relación con Tinelli: "Muchos años"

Al ser consultada por Infobae sobre su relación con Tinelli meses atrás, Momi Giardina negó los rumores de romance y aseguró que se conocen desde hace años: "Me llevo muy bien con Marcelo. No hagas que yo me ría para generar, porque viste cómo son los titulares, te reís y 'Momi se rió cuando le preguntaron por Marcelo'. Me llevo muy bien con él, con sus hijas".

En este sentido, sumó que durante la pandemia comenzó a hablar mucho con sus hijas. "Ellas se reían con el personaje de influencer que yo hago, había un ida y vuelta entre nosotras y volví a la buena onda con Marcelo. Lo conozco hace mil años. Tengo una relación hoy de amistad y de buena onda, pero también lo conozco un montón porque trabajé muchos años con él", concluyó.