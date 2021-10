Andy Kusnetzoff volvió a vencer a Juana Viale en el rating y preocupa a El Trece

Con PH Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff se impuso de nuevo en el rating ante Juana Viale, con La Noche de Mirtha. Hay extrema preocupación en El Trece.

La lucha por el rating en la televisión abierta argentina entregó otro cachetazo durísimo para El Trece durante el prime time del pasado sábado 2 de octubre. Allí, Andy Kusnetzoff volvió a derrotar con su PH Podemos Hablar (Telefe) a Juana Viale con La Noche de Mirtha Legrand. Si bien en esta oportunidad la disputa directa frente a frente entre los dos canales más vistos en la pantalla chica nacional fue más pareja de lo habitual, lo cierto es que la señal del Grupo Clarín cayó de nuevo y sufrió la ausencia de la diva al aire en su programa.

Mientras que Andy contó en el estudio con la presencia de los invitados del ambiente artístico Brenda Asnicar, Víctor Laplace, Benjamín Amadeo, Ronnie Arias y Patricia Etchegoyen, "Juanita" no pudo con los elegidos para su "Mesaza": el exministro de Economía de la Nación Ricardo López Murphy, el periodista de judiciales Claudio Savoia, la abogada penalista y política Florencia Arietto, y la economista Diana Mondino.

Andy Kusnetzoff vs. Juana Viale: el rating del sábado 2 de octubre de 2021

De acuerdo con el portal especializado Moskita Muerta, PH Podemos Hablar (Telefe) consiguió un promedio de 9.1 puntos, mientras que La Noche de Mirtha Legrand (El Trece) apenas alcanzó los 7.5. Además, en cuanto al pico de cada programa, el del canal de las tres pelotitas tocó los 10.3. En tanto, su archirrival registró 8.9 como máximo.

Brenda Asnicar sorprendió en PH

La actriz, cantante y diseñadora de moda de 29 años fue la que más repercusiones generó en las redes sociales por diferentes motivos: por su look con transparencias, por el recuerdo de sus romances mediáticos y por su dramática revelación acerca de que en algún momento pensó en quitarse la vida. "A veces me pregunté ´¿para qué estoy en este mundo?´. Es increíble porque podés estar rodeado de gente, pero sentirte solo. Me he sentido descontrolada en muchos sentidos. Llegué a sentir presión, paranoia, empecé a trabajar desde muy joven y necesité descansar. También uno tiene ganas de irse, de evadir, de no estar presente en la realidad de las cosas que nos suceden”.

El top cinco del promedio de los programas

PH Podemos Hablar (Telefe) 9.1 puntos. La Noche de Mirtha Legrand (El Trece) 7.5. Pasapalabra (Telefe) 7. Los Simpson (Telefe) 6.8. Cine 13. Avengers: Infinity War (El Trece) 6.

Andy Kusnetzoff "tiene de hija" a Juana Viale en el rating con su PH.

El promedio de los canales de la TV abierta