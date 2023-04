Andrea Taboada y Yanina Latorre se pelearon a los gritos en LAM: "¡Caprichosa!"

Andrea Taboada y Yanina Latorre protagonizaron un feroz cruce al aire en LAM y Ángel de Brito las tuvo que detener.

Yanina Latorre y Andrea Taboada, panelistas de LAM (América TV), mantuvieron un fuerte cruce frente al resto de las "angelitas" del ciclo conducido por Ángel de Brito. La pelea comenzó cuando ambas discutían sobre el conflicto que Cinthia Fernández enfrenta con los vecinos de su barrio, quien atacó con un gas pimienta a sus vecinos menores de edad por haberle hecho ring raje.

Mientras Taboada contó que iban a investigar el estado psicológico de Cinthia, Yanina opinó que no era para tanto. "Leila, la vecina de Cinthia, asesorada por su abogado, ratificaron la denuncia y pidieron pericias psicológicas para Cinthia", relató la "angelita". "¡Dejate de joder! Es una locura, están todos locos", comentó Latorre.

"Yo estoy dando información como periodista, es un dato concreto", se atajó Taboada, dejando en claro que no estaba emitiendo una opinión. "Está bien, yo te entiendo, pero dejame contestarte a esa información... ¿O querés hablas a hablar sola?", la frenó la esposa de Diego Latorre. "¿Querés el papel? Está firmado por el juez", le preguntó Andrea.

"No, amor de mi vida", le respondió Yanina, e insistió en que sin pruebas "no podía mandar fruta". Taboada le repitió que tenía los documentos de la Justicia en su celular y sumó: "¡No seas caprichosa! Tengo el papel". "Si hacen una denuncia contra Cinthia, tienen que demostrar lo que dicen en la denuncia", argumentó Latorre.

"Están hace 8 años sentadas acá. Esto no es personal, las dos se lo toman a muerte", intervino De Brito. Sin embargo, Taboada insistió en que estaba leyendo denuncias firmadas por los vecinos de Cinthia. "Pero ponele que yo voy y denuncio barbaridades. Después tengo que probar esas barbaridades. A veces, los abogados agrandan y mandan fruta", sostuvo Latorre.

"Está bien. Lo que Andrea cuenta es información y lo que Yanina cuenta es otra información. ¿Por qué se la agarran entre ustedes?", volvió a frenarlas Ángel. "Me dice caprichosa", se quejó Yanina. "Es que sos caprichosa", le contestó Andrea. "Bueno, pero permitime decir que no estoy de acuerdo con esas denuncias, no me parece tan grave que una chica ande con un gas pimienta", cerró la "angelita".

La palabra de la madre de los vecinos de Cinthia Fernández

Leila, la madre de los menores, denunció a Fernández por haber ingresado en su propiedad privada y atacar a sus hijos con un gas pimienta, justo en el cumpleaños de 15 de una de sus hijas. "Me preocupa mucho como reaccionó, y la decisión que tomó desde que salió de su casa ya sabiendo que venía a la mía, sabiendo que había menores en la fiesta, teniendo un gas pimienta en la mano. Tuvo mucho tiempo en pensar lo que iba a hacer", aseguró la mujer.

"Tuvo tiempo para pensar y que su cerebro en algún momento le diga 'Cinthia no te mandes esta cagada', para llegar a mi casa dio una vuelta muy grande", agregó Leila, sumamente angustiada. Y se preguntó qué habría pasado si atacaba con gas a Pedro, uno de los niños que es alérgico, o a sus suegros que estaban en la fiesta. "Lo primero que tendría que haber hecho es llamarme, ella dio toda la vuelta, fue caótico, ella no entraba en razón", cerró.