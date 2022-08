La muerte que golpea a Ángel de Brito: el mal momento del conductor de LAM

Ángel de Brito vive un doloroso momento personal. El conductor de LAM, programa de América TV, confirmó la muerte de un ser querido.

Son horas sumamente difíciles para Ángel de Brito. El reconocido presentador de LAM, programa transmitido por América TV, hizo un doloroso anuncio a través de sus redes sociales y confirmó que está muy triste por la muerte de un ser querido.

Se trata de su perro "Chester", que acompañó a De Brito durante varios años de su vida. Con una serie de fotos en las que se puede ver cómo fue el crecimiento de la mascota, el presentador y especialista en farándula le dedicó unas sentidas palabras: "Chester, no hay palabra para describir la tristeza de despedirte hoy".

"Desde el primer día, toda tu familia te cuidamos y amamos", agregó Ángel, que rápidamente recibió mensajes de condolencias por parte de cientos de sus seguidores. Y concluyó, con absoluta tristeza: "Nos volviste locos y diste batalla hasta tu final".

Cabe recordar que, en enero de 2022, De Brito publicó otras imágenes junto a "Chester", a quien sacó a pasear por las calles de Buenos Aires. En dicho marco, el periodista lo calificó como su "mejor amigo".

Ángel Brito, triste por la muerte de su perro Chester.

La sentida publicación de Ángel de Brito para despedir a su perro Chester

De Brito atacó a Viviana Canosa tras su renuncia a A24

La renuncia de Viviana Canosa a A24 y su posterior denuncia a Daniel Vila está en la mira de todos. La ahora ex conductora del programa Viviana Con Vos tuvo su último roce al aire el viernes 5 de agosto y sorprendió, en especial, a quien fue su compañero varios años atrás: se trata de Ángel De Brito, quien la destrozó mediante su cuenta de Instagram.

El conductor de LAM por América TV se puso a contestar preguntas de sus seguidores cuando llegó el turno de responder hacia la situación de Canosa. "¿Pensás hablar de Viviana Canosa o no te deja el canal", consultó picante un usuario con el objetivo de dejar expuesto a De Brito, pero terminó manifestando una serie de comentarios vinculados a este tema: "Me dan gracia estas especulaciones".

De Brito y Canosa trabajaron juntos entre los años 2003 y 2010, cuando compartieron equipo en el programa Los Profesionales de Siempre conducido por la periodista. "¿Por qué debiera hablar con lo miserable que fue conmigo? No tengo presiones por los temas, trabajo en libertad", señaló a través de su historia de Instagram en referencia hacia su exjefa dejando bien en claro la pésima relación que mantienen.

Cómo es la relación de Ángel de Brito con Viviana Canosa

El periodista contó cómo está actualmente su relación con Canosa, con quien no se habla hace "bastante": "¿Sabés por qué no me hablo? Porque cuando en el inicio de este programa hablamos de las polémicas que generaba con sus dichos, Viviana fue la primera en llamar a los dueños del canal para que nosotros no hablemos de ella". En ese sentido también recordó que la periodista salió a agredirlo personalmente y cuando le habló por privado, lo bloqueó.

De todos modos, el presentador reveló que luego de ese cruce mediático, tuvieron un acercamiento. "Por intermediarios empezamos a hablar nuevamente y estaba por venir al programa", reconoció De Brito, pero a la vez descartó que vaya a suceder dado que Canosa no está dando notas tras su escandalosa salida de A24.