Andrea Rincón llevaría a Fátima Florez a la Justicia: "Me ridiculiza"

Andrea Rincón demandaría a Fátima Florez por un conflicto que tienen desde hace años.

Andrea Rincón estuvo durante las últimas horas estuvo en boca de todos los programas de espectáculos tras el escándalo que protagonizó con Belén Francese en las grabaciones de PH, Podemos Hablar (Telefe). Desde que salió a la luz el video de su pelea con la modelo, Rincón recibió duras críticas por parte de varios personajes de la farándula. En medio de este escándalo, la actriz protagonizó una nueva controversia tras declararle la guerra a Fátima Florez, a quien analiza llevar a la Justicia por un tema pendiente del pasado.

Desde hace años, la novia de Javier Milei se dedica a imitar a diferentes figuras públicas. A pesar de su gran éxito en la televisión, esto le trajo problemas con varias estrellas, como Susana Giménez, quien se mostró muy molesta por las imitaciones que hizo sobre su persona. Andrea se metió en la polémica, defendió a la conductora e incluso analizó iniciar acciones legales en su contra.

La actriz explicó al aire en el ciclo radial Rock&Pop (FM 95.9) que está en contra de lo que hace Fátima. "A mí no me gusta lo que hace. ¿Puedo iniciarle acciones legales o algo así? Me ridiculiza", deslizó. "Que te imiten con parodia a veces puede estar bueno y a veces no te cae bien, porque decís ‘yo no soy eso’. A veces roza el bullying. Susana lo que está sintiendo es que la tratan de tarada. Roza el bullying", insistió.

En este sentido, sostuvo que "el imitador se arriesga a eso". "Vos te estás riendo a costa del sufrimiento de otra persona. A la edad que sea, es bullying. Cuando sos adulto, se ponen tu careta y empiezan a imitarte como un pelotudo, te están haciendo bullying”, remarcó. Luego, recordó que ella misma también te sintió mal cuando Florez la imitó en una ocasión. "A mí no me gusta como que vos me cargues. Agarran las peores cosas”, cerró la actriz.

La feroz pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese en PH, Podemos Hablar

Rincón y Francese protagonizaron un tenso ida y vuelta en las grabaciones del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, que según varios testigos, terminó en gritos y llantos en medio del estudio. Todo comenzó cuando el conductor desafío a pasar al frente a todos aquellos "que tuvieron una noche increíble". Francese pasó al frente, y cuando fue su turno de hablar, contó que una de sus mejores noches fue con Andrea, dando a entender que tuvieron intimidad.

"Estábamos en temporada de teatro y Moria (Casán) hizo una fiesta en la casa. Fue desopilante, terminó muy tarde", comenzó Belén. "Yo me acuerdo, no dormimos esa noche”, comentó Rincón. "Era ya de día, prácticamente, y Andrea subió a hablar conmigo y charlamos. Y la pasamos muy bien", continuó la modelo. Con un gesto de incomodidad, la actriz le remarcó: "Sí, porque vos estabas triste". "Me estaba separando de un novio", explicó Francese.

Acto seguido, confesó: "Entonces, yo flasheé la situación...". Completamente impactada, Andrea le contestó: "¡¿Entre vos y yo?! Pero... ¿por algo?”. "Medio que me querías contener... Era buena onda... Yo me ilusioné", agregó Francese. Fue entonces cuando Rincón enfureció y la frenó en seco frente a todos los presentes: "Perdón, yo te lo quiero decir, pero esto que hiciste recién a mi no me parece. Primero porque sabés que lo que dijiste no fue así, querer decir que yo te insinué, no fue”.

"Para mi sí fue así...", explicó la modelo. Sin embargo, Rincón insistió en que estaba mintiendo y que lo estaba inventando "para mañana salir en los medios". "No necesito generar nada", se defendió su compañera. "Eso no se hace, lo que vos estás haciendo no se hace. Y yo no me lo merezco. porque a vos no te hice nada. Si te equivocaste, pedime disculpas, porque yo te estoy diciendo que no lo hice. No me gustás, no me gustaste nunca. No tengo por qué ir mañana y que en todos lados digan que yo quise seducirte, porque es mentira lo que estás diciendo”, cerró Andrea, a los gritos.