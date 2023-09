Analía Franchín le dijo a Maxi Guidici lo que muchos piensan de él: "Vos sabés que no"

Analía Franchín le dijo a Maxi Guidici lo que muchos piensan de él tras su internación. Qué fue lo que manifestó la panelista de A la Barbarossa al aire de Telefe.

Maxi Guidici es el exparticipante de Gran Hermano que debió ser internado en los últimos días por una ingesta masiva de pastillas. Tras este episodio, el cordobés visitó diferentes programas de televisión en donde expresó su frustración por no haber conseguido trabajo al igual que otros integrantes del reality. Allí fue cuando, sin filtros, Analía Franchín le dijo lo que mucha gente piensa de él.

En A la Barbarossa, Maxi Guidici asistió para hablar de lo sucedido y de sus ganas de conseguir trabajo. Escuchándolo atentamente, Analía Franchín le salió al cruce cuestionándolo: "Me parece una gran irresponsabilidad que vos, por lo menos hoy, no estés haciendo un hospital de día, y que estés en un programa de televisión”.

“Tiene que ver con tu cuidado. Así como tuviste acceso a la medicación, que entiendo debe ser recetada porque estabas yendo a un psiquiatra, te puede volver a pasar. Es muy difícil cuando uno está en estado de depresión. Me parece que el mensaje de ‘ya estoy bien’ no va, porque vos sabés que no estás del todo bien”, agregó Analía Franchín, quien sentenció: "Hoy tu prioridad es tu salud mental, no el trabajo. Porque puede venir cualquier trabajo, pero si no estás bien, no lo vas a poder afrontar”.

La decisión de Telefe y Gran Hermano tras la internación de Maxi Guidici

Maximiliano Guidici es uno de los exparticipantes de la última edición de Gran Hermano que más preocupa a los televidentes debido a su reciente intento de suicidio -diagnóstico revelado por el parte policial- por ingesta de gran cantidad de pastillas. De cara a nueva edición del reality más exitoso del año pasado, Telefe decidió tomar una drástica medida.

Maximiliano se suma a Tomás Holder y Coty Romero, quienes en otras situaciones manifestaron estar atravesando problemas de ansiedad, ataques de pánico y depresión post exposición en Gran Hermano. Por esto, y para extremar medidas de cuidado de la salud mental en quienes abandonan la casa más famosa de los realities, Telefe está preparando un mejor abordaje en la contención de los participantes.

Según reveló La Pavada (Diario Crónica) el canal va a tener análisis más exhaustivos sobre la salud mental y la idea es agrandar el equipo de psicólogos del show. Según dicho medio Gran Hermano volverá a Telefe el 11 o el 18 de diciembre y aunque siguen abiertas las postulaciones, ya están citando a un casting presencial en Kuarzo y ya habría "varios candidatos".