Analía Franchín estalló tras el accidente de Vero Lozano: "Uno más estúpido que el otro"

Analía Franchín explotó contra los encargados del cuidado en la pista de esquí en la que "Vero" Lozano sufrió el accidente en la aerosilla.

El accidente sufrido por Verónica "Vero" Lozano en la pista de esquí de Aspen, Estados Unidos, sigue dando que hablar en los medios de comunicación en la Argentina. De hecho, una de sus compañeras en la aerosilla en aquel momento, Analía Franchín, explotó públicamente contra todos al recordar esa triste situación.

La actriz y panelista de 49 años fue al estudio de Flor de equipo (Telefe) y brindó muchísimos detalles acerca de lo sucedido en Norteamérica. Incluso, responsabilizó duramente a los encargados del cuidado del lugar y los descalificó en vivo.

La bronca de Analía Franchín por el accidente de Vero Lozano

Como parte de la conversación, la ex MasterChef Celebrity (Telefe) se soltó y fue contundente: “Fuimos a esquiar con ´Vero´, éramos 27. Esquiamos varios días. Ese día habíamos arreglado hacer unas hamburguesas en medio de la montaña. Hicimos varias subidas y bajadas, faltaba para la comida pero dijimos ‘hagamos esta última silla y vamos despacito’”.

Además, admitió que se sorprendió porque según ella "es increíble que haya pasado algo así porque hay mucho control" y profundizó: "Pero claramente habían puesto a dos operadores, uno más estúpido que el otro. Encima estaban con la música al palo y nunca escucharon los gritos de 30 personas”.

Por otro lado, Analía Franchín reconoció que "la realidad es que la indumentaria para esquí no es de lo más cómoda" y explicó lo que le ocurrió a "Vero" Lozano: "Casi se le cae el bastón en la silla anterior, entonces la instructora le explicó cómo trabarlos debajo de la cola y que se sentara arriba”.

"En dos subidas anteriores lo hicimos las dos y fuimos con las manos más libres", repasó la actriz sobre el recorrido en la aerosilla. Incluso, detalló: "En esa silla, le quedaron inclinados y chocaron contra el respaldo, por lo que no llegó a sentarse. La silla continúa elevándose y se queda sin piso. Ahí se da vuelta y se agarra del asiento. Y ahí ´Magda´ le dijo ‘tirate ahora’ porque era nada la distancia del piso”.

A puro detalle, la panelista señaló que "todo fue en cuestión de segundos" y resaltó la actitud de Lozano: "Ella no se tiró, habrá sentido miedo, y ahí empezamos ‘stop, stop, stop’, pero la silla seguía avanzando". "La instructora le dijo ‘agarrate muy fuerte’ porque ya estábamos tomando altura”, profundizó.

De paso, Franchín puntualizó en las palabras que se les ocurrieron en ese instante a las compañeras de Verónica para apoyarla: "Le dijimos que se quedara tranquila, que no la íbamos a dejar caer. Con un brazo me tenía yo para no caerme y con el otro la sostenía a ella, porque no teníamos la baranda".

“Ella se mantuvo ahí y de tanto gritar pararon la silla, pero ya estábamos a siete metros. Y ahí ´Vero´ dijo: 'Me duelen mucho las manos'", amplió Analía, visiblemente conmovida. "´Magda´ le dijo que nos diera una mano a cada una pero estábamos con guantes, ella con casco, era muy difícil respirar... Creo que decidió tirarse”, agregó la entrevistada.

El futuro de "Vero" Lozano tras el accidente

Por último, Franchín brindó el diagnóstico de su amiga de cara a lo que se viene a corto y a mediano plazo, por lo que no podrá seguir conduciendo Cortá por Lozano (Telefe). "Tiene que esperar que se le desinflamen un poco las piernas para poder volver porque en estas condiciones no puede volar", afirmó ella. Y culminó: "Una semana o diez días más tiene que estar allá (en Estados Unidos). La operación salió perfecta, el cirujano estaba feliz con el resultado”.