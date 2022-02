Seis horas en el quirófano: así fue la extensa operación de Verónica Lozano

La celebridad debió someterse a una compleja intervención tras su accidente en Aspen.

Verónica Lozano tuvo una intervención quirúrgica tras el grave accidente que vivió tras caer de una aerosilla colgada a siete metros del suelo. El periodista Ángel de Brito reveló información desconocida hasta el momento sobre la compleja operación que los médicos hicieron en los tobillos de la conductora de televisión.

"En estos momentos, están operando a Vero Lozano. La intervención dura aproximadamente 6 horas. En una semana podría volver a Buenos Aires", escribió el conductor de Los Ángeles de la Mañana al referirse a proceso médico que atravesaba la psicóloga que se accidentó en sus vacaciones en Aspen, ciudad a la que acudió con familia y amigos.

El médico Norberto Furman se expresó en el ciclo Mañananísima sobre la lesión de Lozano y cómo será el proceso de recuperación. "Tendrá que aprender a caminar de nuevo. La cirugía es clave. Este tipo de traumatismos son muy muy complejos. En los pies tenemos 52 huesos y trabajan como un engranaje", soltó el recordado médico de Showmatch ante los traumas físicos recibidos por la presentadora. "En el caso de Vero que le van a operar los dos talones juntos es muy difícil. Va a necesitar muchísimo de otras personas".

"Cuando se rompe un hueso y hay que reconstruirlo, cambia la marcha y hay que aprender otra vez", soltó Furman y cerró en alusión a cómo seguirá el proceso que Vero Lozano deberá enfrentar: "Primero hay que esperar que vuelva a caminar. Después, que pueda rehabilitarse, que se trabaja con aparatos, elementos y agua".

El relato de Vero Lozano sobre cómo se dio su accidente

"Es una silla para seis personas pero íbamos tres. Analía Franchín y una instructora. Al sentarme se traba el bastón y eso hace que impida que se baje la barra de seguridad", comenzó su descargo Lozano en su propio programa, en alusión a cómo se originó el accidente. "Aviso a quien está a cargo de la silla, para que la pare. Eso no ocurre".

La estrella de Telefe contó que la silla comenzó a avanzar y la distancia con el piso cada vez era más grande. "Yo quedé agarrada de un fierro y con la otra mano me agarraba Ana Franchín. Era una película de terror", continuó la celebridad y cerró: "La mano se me zafó del hierro y quedé agarrada del sillón. Era horrible. La gente gritaba 'Help'. Pero no aguanté más".