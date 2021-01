América: el contundente mensaje de Rial sobre su futuro en Intrusos

El mercado de pases televisivo está que arde. Siguen los problemas con el plantel de Intrusos en el espectáculo y la vuelta del líder de magazine de la farándula, Jorge Rial, por el momento es un misterio.

"A algunas personas importantes del canal (América) y del programa (Intrusos), Rial les dijo ´no vuelvo´", adelantó el periodista Ángel de Brito en su ciclo radial de las tardes de CNN. La vuelta del periodista y conductor Jorge Rial a Intrusos, el ciclo que cumplió 20 años al aire, estaba anunciada para el 15 de febrero pero, según lanzó el conductor de Los Ángeles de la Mañana, "esa vuelta no se va a producir".

"Rial no tiene comunicación prácticamente con sus compañeros. Se cortaron las líneas", compartió ya que, involucrado o no, las idas y venidas del plantel del programa de espectáculos lo tienen a Rial en una disconformidad tras otra. "Parece que no está contento con la evolución de todo y dijo 'hagan esto ustedes'", agregó.

Pese a estar de vacaciones, el conductor de Intrusos aprovechó el domingo para lanzar un descargo contra un ex miembro del staff del mediodía de América en su cuenta de Twitter. Dentro de las conclusiones de sus seguidores había destinatarios como Luis Ventura, Marcela Tauro y Guido Záffora quienes abandonaron el programa en ciclos anteriores por diferencias con el conductor.

Pareciera que la explosión lanzada en la red social del pajarito vino para adelantar el presagio de que su ausencia en Intrusos sea un hecho.

Un plantel con idas y venidas

La primera en salir del programa de América fue la periodista e histórica panelista de Intrusos, Marcela Tauro, quien renunció después de una discusión al aire con Jorge Rial en la primera mitad del año pasado.

Daniel Ambrosino, cronista del programa, siguió sus pasos al igual que Guido Záffora y Marina Calabró, quien se fue a probar suerte en El 13 y luego se mandó a la conducción de un programa propio.

El programa nuevo es un hecho

Esta mañana, en su cuenta de Instagram, Jorge Rial adelantó a través de una historia que "en unas semanas empezarán a temblar los políticos" en referencia a su nuevo programa en el aire de América.

Se trata de una apuesta que, además de recorrer la actualidad y el espectáculo, su nueva apuesta viene con contenidos cargados de archivo para ventilar y que pretende competir contra los dueños del prime time en El Trece y Telefe.