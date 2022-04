Alina Moine subió una foto y confirmó el romance con Gallardo

Se terminaron las especulaciones: Alina Moine publicó una foto que confirmó el romance con el Muñeco. Marcelo Gallardo y la rosarina posaron en el mismo living.

Alina Moine y Marcelo Gallardo están juntos. Al menos, así lo dicen varios periodistas de la farándula y ya no sólo se basan en informaciones trascendidas: también hay fotos que comprueban el romance. De hecho, en las últimas horas fue el programa Socios del Espectáculo quien hizo hincapié en una imagen compartida por la rosarina.

"Pueden decir que es el bar de la cancha de River, pero este lugar es el living de la casa de Alina”, aseguró la panelista Luli Fernández, adjuntando pruebas que evidencian lo siguiente: "El Muñeco" se fotografió en un living que tiene un particular tapizado en sus paredes, mientras que Moine subió una foto posando en el mismo lugar.

Para cerrar, y tras la aclaración de Rodrigo Lussich sobre el empapelado de fondo que tanto Gallardo como Alina mostraron en sus imágenes, Luli Fernández sentenció: “La foto de Alina es de sus redes sociales, de su Instagram. La foto de Marcelo Gallardo está en internet y es un regalo amoroso de una camiseta que le hace a alguien”.

El video de Gallardo y "Alina Moine" que se filtró en las redes sociales

Alina Moine y Marcelo Gallardo habrían iniciado un romance que, de acuerdo a Rodrigo Lussich, está confirmado. Lo cierto es que hace pocos días Adrián Pallares aseguró que tanto la periodista como el técnico de River Plate fueron vistos juntos en Salta, cuando el mes de marzo apenas comenzaba. Ahora, en las redes sociales comenzó a circular un video que dio que hablar.

En el film puede observarse a Marcelo Gallardo a punto de subirse a un avión, y detrás de él se encuentra una dama rubia y alta, a quien muchos identificaron con Alina Moine. De acuerdo a lo expresado por la periodista, quien dialogó con Luli Fernández, ella no viajó a Salta y la persona en cuestión es una amiga suya que sale con una persona cercana al "Muñeco".

De todos modos, sea o no Alina Moine, lo cierto es que Luli Fernández aseguró que la rosarina oficializó su romance con Gallardo. "Ella me dijo que no viajó a Salta, que esa era Josefina y otro hombre que es íntimo amigo de Gallardo, pero ese fue el pie para que hablara de su propio vínculo… Yo no soy clandestina”, habrían sido las palabras de la conductora de ESPN.