Alfredo Casero, vergonzoso: "Cada tanto tiene que haber una guerra"

El humorista macrista derrapó de nuevo, en este caso en la entrevista con la periodista ultraopositora Viviana Canosa en América 24.

Una vez más, Alfredo Casero hizo una declaración polémica y vergonzosa, en esta ocasión durante la entrevista con Viviana Canosa en su programa Viviana con vos por América 24 (A24). "Cada tanto tiene que haber una gran guerra para que la gente quepa en el mundo", manifestó el humorista de 58 años.

Entre risas, el artista macrista amplió: "Si no hubiera existido el que le pegó el tiro al duque de Sarajevo, no hubiera habido Primera Guerra Mundial. Ya tendría gente viviendo ahí arriba. Si no hubiera estado la Segunda Guerra Mundial... El hombre tiende a arreglarse, a acomodarse".

Alfredo Casero destrozó a Juntos por la interna en las elecciones de 2021

Con relación a los comicios de medio término que se avecinan, el actor y músico castigó al macrismo por sus listas en las Provincia y en la Ciudad de Buenos Aires: “Aparece (María Eugenia) Vidal con este pibe (Facundo Manes) a hacer moderación... No hay nada seguro, la gente quiere a (Patricia) Bullrich y Bullrich no está”.

Luego de ello, apuntó también contra los liberales. “Hay una constante mentira en las boletas, es un arreglo. Lo ponés a (José Luis) Espert, a (Juan José) Gómez Centurión y a (Roberto) Lavagna... Espert ahora no sabe cómo hacer, está con el bidet como loco porque la gente empieza a acordarse de quién es. La gente se acuerda quién tiene la cajita. Lavagna no sé dónde debe estar, adentro de un sifón... Siempre nos engañan porque somos una democracia muy joven”.

La insólita opinión de Casero sobre Alberto Fernández

Acerca de la gestión actual del Presidente de la Nación, opinó: “Creo, no sé si me equivoco, que un sociópata necesita tener un psicótico. Esto va a todos los peronistas: la política ha cambiado a nivel mundial hace 15 años. Ellos hicieron un sistema de choreo que arrancó en 2008 y eso no va más, ahora no está la plata para eso. Veo que hicieron m... todo, no hay escuelas que capaciten chicos. Es un país en el que se abandona a los viejos y a los niños, no tienen alma”.

“Es el caso del doctor Frankenstein. Uno necesita un psicótico tarado, cuando dice idiotocracia... Un idiota es un tarado, tiene una tara. El idiota, sabiendo que hace una c..., la hace igual”, expresó para continuar con su falta de respeto pública.

“El problema principal es cuando vos permitís que el Estado sea tu dueño. Este tipo (Alberto Fernández) cuando habla del Estado hace así con la mano como si fuera Napoleón”, concluyó.