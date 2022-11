Alfa sufrió un duro accidente en Gran Hermano y fue intervenido de urgencia: "Estaba frío"

Alfa encendió las alarmas en Gran Hermano. El participante sufrió un percance por el que debió ser asistido de forma inmediata.

Alfa de Gran Hermano sufrió un accidente por el que debió ser intervenido de urgencia. El participante, quien ganó muchos adeptos fuera de la casa y mediante las redes sociales, alertó a los fanáticos del reality emitido por Telefe aunque luego llevó tranquilidad.

Quien confirmó el percance fue el propio Alfa, que fue consultado por Santiago del Moro el pasado jueves: “¿Alfa cómo te va con la prueba semanal?”. En ese momento, el participante hizo público su accidente y dio detalles: “Bien, la verdad que tengo que agradecer a la producción. Estaba frío, salí corriendo y tuve como una luxación, una distención en el músculo, en los gemelos, en la pierna izquierda".

“Pero en menos de cinco minutos tuve una atención médica inmediata, me inyectaron, así que estoy nuevo y sigo jugando”, aseguró Alfa, quien no sufrió graves consecuencias y pudo continuar con sus actividades normales dentro de la casa de Gran Hermano.

La insólita amenaza de Alfa a Conejo en Gran Hermano

Walter "Alfa" Santiago volvió a convertirse en tendencia en las últimas horas por una insólita amenaza a Conejo y un comentario xenófobo contra Coti en la casa de Gran Hermano. "Retirate si no querés morir", disparó muy serio el participante de 60 años a su compañero, que no esperaba semejante respuesta.

Un nuevo enfrentamiento entre Coti y Alfa volvió a generar un momento de muchísima tensión con insultos cruzados, comentarios xenófobos y una fuerte amenaza. Todo comenzó bien temprano cuando la correntina se quejó de que Thiago y el participante de 60 años estaban hablando dentro de la habitación. "Habló todo el mundo la concha del mono y ¿te molesta que hable yo?", replicó sin filtros Alfa, todavía enojado por la discusión que había tenido con la propia Coti en la noche del miércoles.

"¿Por qué no te callás un ratito?", le contestó la joven que se definió como modelo e influencer. Entonces Thiago se sumó a la discusión imitando la tonada de Coti, algo que repitió Alfa y hasta disparó: "¡Pero aguantá paraguaya!". Cansada, la correntina los cortó en seco y les pidió que no la imitaran más. Esto generó no solo fuertes cuestionamientos en Twitter al participante de 60 años, sino también dentro de la casa.

Es que Conejo se enteró la nueva pelea que habían tenido Alfa con su novia Coti y decidió encarar a Walter. Después de exponer su punto, Alexis le preguntó en reiteradas oportunidades al participante de 60 años si lo había escuchado, mientras se acercaba a él. Ya con Conejo pegado a él, Alfa lo frenó con una inesperada amenaza: "Retirate si no querés morir".