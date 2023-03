Alfa de Gran Hermano reveló que le ofrecieron sumarse a la política: "Hay que ser idóneo"

Alfa de Gran Hermano contó en vivo que desde "un montón de partidos" le ofrecieron desembarcar en la política tras su polémico paso por la casa más famosa del país.

Walter "Alfa" Santiago reveló que tras su paso por Gran Hermano recibió muchas propuestas laborales, entre las que también se encuentra la posibilidad de llegar a la política, ya que lo contactaron desde un "montón de partidos". Cuál fue la respuesta del polémico vendedor de autos, que tiene fotos con Mauricio Macri y otros referentes del PRO.

Alfa tuvo un paso bastante particular por la casa más famosa del país, en la que dejó en claro cuál es su ideología. Basta con recordar la noche de su salida del reality de Telefe para graficar cuáles son sus lealtades políticas. Peleado con Romina, el sexagenario exparticipante de Gran Hermano acusó al peronismo de ser el responsable de su eliminación y aseguró que los fuegos artificiales que se oían mientras dejaba la casa eran tirados por "los perucas", aunque luego se supo que en realidad se trataba de un reclamo sindical por parte de los trabajadores de la televisión.

En una entrevista que mantuvo con A la Barbarossa este viernes en Telefe, Alfa reveló que tras su estadía en Gran Hermano recibió el llamado de varios partidos políticos. Aunque no develó desde qué agrupaciones lo llamaron, el vendedor de autos reconoció: "Yo no estoy preparado para eso".

Mientras seguían paseando en auto, Robertito Funes Ugarte se divirtió con la cantidad de gente que saludaba al ex Gran Hermano y lanzó: "¡Alfa intendente de San Isidro!". "Estás loco. No, que es amigo mío", lo frenó en seco el vendedor de autos, que también contó que a fin de mes estará con el hijo de Gustavo Posse en el autódromo.

"Me han llamado de un montón de partidos políticos, pero no me interesa", siguió Alfa, respecto a las propuestas que recibió recientemente. Para cerrar, el ex Gran Hermano concluyó con los motivos que lo llevaron a rechazar la oferta política: "Para estar en política, hay que ser idóneo, dejémonos de joder".

Telefe pasó por alto que un participante de Gran Hermano filtró información de afuera: piden expulsión inmediata

En Gran Hermano se vivió una situación que encendió las alarmas en la producción de Telefe. Una participante infringió las normas luego de haber revelado información importante del exterior que podría repercutir directamente en las estrategias del reality show, por lo que hay posibilidades de que tomen la decisión de sancionarla.

El impensado calvario que vivió de chico Marcos Ginocchio, situación que le confesó a Lucila "La Tora" Villar y generó su llanto, quedó en segundo plano por un comentario de la oriunda de Berazategui. "Vos no te das una idea, pero realmente salís primero en la placa porque la gente te ama", le dijo.

"La Tora" ya había sido eliminada de Gran Hermano y volvió a entrar a través del repechaje. Por lo tanto, sabe de primera mano lo que piensa el público y lo expuso en la emotiva charla que tuvo con el joven salteño de 23 años. En El Debate de Gran Hermano conducido por Santiago Del Moro, los panelistas opinaron que el acercamiento fue por juego, ya que Marcos era el líder de la semana y ella era una de las nominadas.

Además de ese detalle, Laura Ubfal consideró que "tiró información del afuera" y dijo: "Me parece sancionable ¿qué querés que te diga?". La periodista de espectáculos también sostuvo que "darle todo ese marco a un jugador que es líder, en el momento que la tiene que salvar... Sufro por Marcos, me conmueve, es un chico que tiene una angustia enorme que ojalá en algún momento la pueda exteriorizar". Por el momento, Gran Hermano no realizó ninguna advertencia y se verá qué sucede de cara a la gala de eliminación que tiene a Julieta, "La Tora" y Camila como nominadas.