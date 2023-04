Alfa de Gran Hermano pegó el portazo en Telefe y se va a otro canal: el proyecto que lo espera

Walter "Alfa" Santiago, exparticipante de Gran Hermano, abandonará Telefe para sumarse a un insólito proyecto en otro canal.

Walter "Alfa" Santiago, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), tomó una drástica decisión. Se irá de Telefe, el canal que lo llevó a la fama con la casa más famosa del país, y continuará su carrera en los medios junto a otro canal de su competencia. Esta noticia tomó por sorpresa a todos sus fanáticos, ya que según trascendió, el hombre de 61 años formará parte de un nuevo proyecto vinculado al mundo del baile.

Tal como se rumoreaba, "Alfa" aceptó la propuesta de Marcelo Tinelli en América TV y formará parte del Bailando 2023, el histórico ciclo de competencias de baile. Así lo confirmó Ángel de Brito en LAM (América TV), quien además aseguró que el ex "hermanito" tuvo una importante reunión con toda la producción del canal.

"El segundo participante para el Bailando 2023 es Walter 'Alfa' Santiago. Ayer tuvo su reunión en el tercer piso de América. No se reunió con Marcelo, pero sí con la producción", anunció De Brito. Y agregó que todavía "quedan dos vacantes más para los chicos del Bailando", aunque aún no pudo precisar quiénes serán las posibles candidatas.

Qué otras figuras de Gran Hermano fueron convocadas al Bailando 2023

"Alfa" se consagró como el segundo ex-Gran Hermano confirmado para el programa, después de Tomás Holder. Semanas atrás, Tinelli había dicho que le interesaba contratar a Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, pero aún no se confirmó su presencia. La nueva temporada del Bailando tiene fecha de estreno prevista para el mes de julio y en total participarían 18 parejas.

Otras figuras que se postularon fueron Coti Romero, Alexis "Conejo" Quiroga y Juan Reverdito, exparticipantes de Gran Hermano, y Gisela Gordillo, la madre de Holder. Por otro lado, Nacho Castañares y Lucila "La Tora" Villar también fueron convocados, pero ambos dijeron que no les interesaba formar parte del proyecto.

Juan Reverdito apuntó contra la producción de Telefe y reveló cuánto cobran sus excompañeros

Recientemente, Reverdito hizo un duro descargo contra la producción del reality y acusó al canal de no darles a todos los ex "hermanitos" las mismas posibilidades de crecer en los medios, ahora que todos salieron de la casa. Según el taxista, ni siquiera lo invitaron a formar parte de los debates, a diferencia del resto de sus compañeros.

"Ellos toman las decisiones y hacen lo que quieren. Si en tres meses no me tiraste un centro, no me llames ahora para ver si hago un canje de zapatillas", manifestó, en diálogo con el ciclo El Confesionario (Radio Tu). Y agregó que "algunos chicos hicieron publicidades por 700, 800 lucas". "Yo cero... Con el taxi hago 13 lucas, pero de ahí le saco 5 mil de nafta porque mi auto no es a gas, más la comida y rezar que no se rompa nada", cerró.