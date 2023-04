La insólita figura que se postuló para Gran Hermano 2023: "Soy la mami que esa casa necesita"

Quién es la reconocida mujer que se postuló para el casting de Gran Hermano 2023 y que impactó a los usuarios de las redes sociales.

Una mujer que se hizo conocida en los medios recientemente se postuló para participar de la nueva edición de Gran Hermano 2022 (Telefe). Su casting se volvió viral en las redes sociales y millones de televidentes se sorprendieron de que se presentara, ya que tiene un parentesco con uno de los exparticipantes de la edición más reciente.

Se trata de Gisella Gordillo, la madre de Tomás Holder, el primer eliminado de la casa más famosa del país. La mujer se había vuelto viral en varias ocasiones, especialmente después de las controversias que Holder protagonizó por sus actitudes dentro de la casa hacia el resto de sus compañeros y el personaje que realiza en sus redes sociales. Además, también hizo el casting para el Bailando 2023.

"Hola, Gran Hermano, ¿cómo estás? Me llamo Gisella Gordillo, soy de la ciudad de Rosario y soy podóloga. Tengo tres hijos: uno facherísimo de 22 años, una princesa de 10 y un chiquitito de 9. Me hice conocida por ser una mamá luchona, defensora de sus hijos, y por algún escandalito mediático", comenzó Gisella en el video, que publicó en su cuenta de TikTok.

En cuanto a su personalidad, la madre de Holder aseguró ser "bastante intensa", frontal y alguien que "siempre quiere tener la razón". "Me encanta hacer un montón de cosas de la casa, no cocinar y me encanta hablar de sexo. Soy un personaje que va a dar mucho de qué hablar en la casa y me encanta ser sexy 24/7. Soy la mami que esa casa necesita, pensá en mí", cerró.

Confirmado: Tomás Holder paritcipará en el Bailando 2023

Recientemente, Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) que Holder ya está confirmado para el Bailando 2023. "Hola gente, ¿cómo están? Quería contarles que tengo muchas ganas de entrar al Bailando, romperla al lado de Marcelo. Y me encantaría que mi bailarina sea Jimena Barón, así que ya saben, bánquenme en esta", dijo el influencer a través de un video.

"El otro día dijo que quería bailar con 'La China' Suárez, después con Jimena Barón... Bueno, no va a poder ser, por ahora. Hay que ver cómo baila, nunca se sabe", lo frenó De Brito. Por otro lado, el conductor aseguró que Marcos Ginocchio no estará en el Bailando. "¿El ganador va a estar?", preguntó Nazarena. "No. Marcos por ahora no está. Obviamente quieren a Marcos, a Nacho, a varios... No a todos, pero a algunos sí", cerró De Brito.