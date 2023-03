Alfa advirtió en secreto a Romina en Gran Hermano y piden sanciones: "Cuidate"

Alfa le hizo una inesperada advertencia a Romina durante su breve reingreso a Gran Hermano y piden que haya sanciones para ambos.

Walter "Alfa" Santiago volvió a ingresar a la casa de Gran Hermano e instantes antes de irse nuevamente sorprendió al dejarle una advertencia secreta a Romina Uhrig, con quien estuvo muy enfrentado durante sus últimos días en el reality. "Cuidate", le recomendó el sexagenario participante a su excompañera en un momento que la abrazó. En las redes sociales explotaron y piden sanciones.

La producción de Gran Hermano sorprendió en los últimos días cuando Santiago del Moro confirmó que un polémico exparticipante del popular reality volvería a la casa más famosa del país. Si bien muchos pusieron el grito en el cielo, lo cierto es que Alfa reingresó a GH por solo una hora y generó una verdadera revolución con las reacciones de sus excompañeros.

Así como Camila se mostró muy contenta por la aparición del sexagenario exparticipante, Marcos también lo experimentó con felicidad, algo que no ocurrió con Romina y Julieta, a quienes se las vio algo decepcionadas. Por su parte, Nacho lo tomó con indiferencia. Pero lo que más sorprendió de la breve visita de Alfa a Gran Hermano ocurrió cuando estaba despidiéndose de sus excompañeros.

Es que el vendedor de autos abrazó a Romina, con quien estuvo muy enfrentado durante su último tiempo en el reality, y le susurró una inesperada advertencia al oído. En las redes captaron el preciso momento en el que Alfa le decía a la exdiputada: "Cuidate de Cami".

Rápidamente ese fragmento se hizo viral en las redes sociales, donde pidieron que Gran Hermano tomara cartas en el asunto. De todos modos, dado cómo terminó la relación entre Alfa y Romina quedó poco claro si el sexagenario exparticipante le hizo esta advertencia para ayudarla o para desestabilizarla a muy poco del final del popular reality de Telefe.

"Mi primer trabajo, aunque no lo creas, fue con Mario Pergolini vendiendo tiempo compartido. Preguntale. Nos matábamos de risa, no hacíamos nada. Entré por los famosos avisos del rubro de empleo del famoso diario que se decía ‘salís con el diario abajo del brazo’", soltó "Alfa", quien ha recibido acusaciones de discriminación, en diálogo con Tatiana Schapiro.

"Estaba en mi casa el fin de semana y viene Matías, mi hijo, y me dice ‘¿vos conocés a Alfa?’", comenzó su descargo el icónico conductor de CQC en su ciclo de Vorterix. Y siguió: "Vendí tiempo compartido en una empresa. Yo estaba en esa época en Radio Continental. A los 16 ya trabajaba en radio, pero no me alcanzaba para vivir y vendí tiempo compartido. Trabajé ahí en la época que dice Alfa”.

Cuando Pergolini fue consultado por si conocía a "Alfa" de aquella época, respondió de manera escueta: "Entiendo que sí. No me acuerdo ni de compañeros del colegio, para que te des una idea. La verdad es que no sé quién sos, te pido mil disculpas, es un problema cerebral".