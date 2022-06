Alex Caniggia salió de El Hotel de los Famosos y tomó una fuerte decisión con Melody Luz

Alex Caniggia y Melody Luz llevaron su relación al siguiente nivel tras el fin de las grabaciones de El Hotel de los Famosos.

Lo que muchos seguidores de El Hotel de los Famosos (El Trece) se preguntan es si la relación entre Alex Caniggia y Melody Luz es real o es parte del reality. Ahora que terminaron las grabaciones, salió a la luz un detalle clave: que están saliendo en la vida real y que incluso Alex ya presentó a la bailarina ante su familia.

Melody y Caniggia se muestran sumamente unidos y enamorados en todos los episodios del programa. Ahora, salió a luz que ahora que siguen pasando mucho tiempo juntos, que caminan de la mano y que cada vez su relación se formaliza más.

"Ya están todos afuera. No pueden hablar con la prensa, pero algunos sí ya están hablando. Están guardados, pero algunos están haciendo su vida, aunque no públicamente”, reveló Estefanía Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine). En este sentido, la panelista destacó además que hoy en día "siguen full de novios, re enamorados".

"Esto es muy lindo porque todos decíamos qué iba a pasar con Alex y con Melody cuando salieran del hotel porque se los veía re enamorados. Hacen planes juntos, van a comer a la casa de amigos, y van en parejita de la mano juntos. Todo viento en popa, amor verdadero", señaló.

Y destacó un dato clave: "Les cuento más: Alex Caniggia ya le presentó a Melody a su familia. Me dicen que Mariana Nannis la trató muy bien, no sé si la vio por Zoom, pero parte de la familia ya la conoce. De hecho, cuando le preguntamos a Charlotte (Caniggia), ella nos dijo que no es celosa y que si el hermano es feliz, para ella está todo bien". Cabe destacar que Caniggia publicó en sus redes sociales una foto abrazando a Melody y le dedicó un romántico mensaje: "Ti amo, amore mío. Te amo enana", escribió el influencer debajo de la imagen.

Alex Caniggia y Melody Luz recibieron los resultados de su test de embarazo

En varios episodios de El Hotel de los Famosos, Melody sufrió náuseas y tuvo que ser asistida por médicos. Después de varias semanas de incertidumbre, se realizó una prueba de embarazo y otros exámenes para descartar patologías graves.

"Te hicieron un pool de análisis que, dentro de todo, salió normal. El único examen que salió patológico fue el de orina. Este nos está mostrando que tenés una infección urinaria", le dijo el médico a Melody al entregarle los resultados de los estudios.

Y agregó: "También te hicieron una gonadotropina cariónica para descartar problemas de embarazo... Dio negativo". “Me deja tranquila saber qué es lo que tengo y que va a estar todo bien”, expresó la bailarina con un gesto de alivio.