Alex Caniggia deschavó a la producción del Hotel de los Famosos: "Le doy un 3"

En la primera emisión de El Hotel de los Famosos, Alex Caniggia expuso su dura percepción sobre el el ambiente en el que se desarrolla el reality show.

Alex Caniggia deschavó a la producción de El Hotel de los Famosos y expuso su incomodidad dentro de la casa en donde tiene planeado pasar los próximos meses. El influencer es uno de los artistas más aclamados dentro del reality show y, fiel a la personalidad y el carácter que tanto lo hacen destacar, Caniggia inició la primera jornada del programa de El Trece con una contundente declaración.

Este lunes 21 de marzo, El Hotel de los Famosos se estrenó por la pantalla de El Trece y, aunque la primera emisión enfocada en explicar la dinámica del programa y presentar a los participantes, Alex Caniggia tuvo tiempo de hacer de las suyas. Sincero como siempre, el hermano de Charlotte Caniggia dejó en claro que la casa en la que transcurre el programa no es de su agrado.

Una vez que los participantes se presentaron frente a las cámaras, Pampita y "El Chino" Leunis les permitieron ingresar a la casa, recorrer sus instalaciones y acomodarse antes de iniciar con el primer desafío. La mayoría de los concursantes quedaron impactados ante la cantidad de lujos que tenían a su alcance, pero la mirada de Alex Caniggia fue diferente y no dudó en dejarlo en claro.

"¿Y Alex? ¿Te gustó la casa?", le consultó uno de sus compañeros. Determinado, Caniggia le dio un último vistazo a la casa y aseguró que "no le parecía la gran cosa". "Le doy un 3", aseguró el influencer de forma despectiva, pero sin aclarar en qué escala se instalaba ese valor. Pese al mal puntaje que Alex determinó para las instalaciones, dejó en claro su espíritu competitivo y sus ganas de consagrarse como el mejor.

Desde que ingresó al programa, Alex Caniggia dejó en claro que el no quería formar parte del "staff del hotel" y realizar las tareas de mantenimiento, sino que más bien deseaba estar siempre en el lugar de los huéspedes y ser atendido. Desafortunadamente, luego de perder el desafío junto a su equipo, el influencer quedó en el grupo que no deseaba y fue víctima de algunas burlas. Frente a esta situación que no le gustó en absoluto, Alex dejó en claro su perfil para el resto del reality: "No tengo amigos ni vine a hacerlos", sentenció.

La primera nominada a eliminación: un debut fallido

Luego de que quedaran determinados los equipos para el resto de la semana entre los huéspedes del hotel y staff para el mantenimiento, el último grupo tuvo que votar para elegir al primer nominado a la eliminación del viernes. El equipo naranja resultó el perdedor del desafío y, por lo tanto, será el que tenga que atender al equipo violeta. Sin embargo, cuentan con un peso doble: al final de la semana, uno del staff quedará eliminado del certamen.

En este marco, los integrantes de este grupo tuvieron que anunciar su voto y elegir a uno de ellos para participar de la gala de eliminación. Luego de una reñida discusión, Militta Bora se convirtió en la elegida por sus compañeros con un total de 3 votos en contra. El viernes, la cantante será la primera en poner en juego su puesto dentro del reality show.