Alarma en Gran Hermano: volvieron los gritos desde el exterior

Una persona gritó información desde el exterior de la casa de Gran Hermano y podría cambiar el juego por completo.

Un nuevo grito desde afuera de la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe) modificó la jugada de los participantes y sacudió a todos "los hermanitos". Una vez más, la producción intervino y los envió a todos adentro.

La regla principal de Gran Hermano es que los participantes deben estar completamente aislados del mundo exterior. Sin embargo, es muy común que los fanáticos pasen por la puerta de los estudios y les griten cosas desde el exterior, lo cual siempre genera problemas y más rivalidades.

Esto volvió a ocurrir una vez más y Gran Hermano envió a todos a entrar inmediatamente. Esta persona perjudicó la jugada de Daniela, quien acaba de ingresar a la casa por segunda vez para vengarse de Thiago, quien le rompió el corazón. "¡Thiago, Daniela te hizo la espontánea! Nacho, ¡alejate de 'La Tora'!", gritó el televidente desde afuera.

La cámara no llegó a enfocar todo el patio, por lo que no se llega a ver si Thiago estaba presente para escucharlo. Daniela, Marcos y Agustín son los únicos que se veían en el patio y, apenas escucharon el grito y la voz furiosa de Gran Hermano, Agustín dijo: "Vamos adentro". "¿No se olvidaron que Thiago es el líder?", se preguntó Daniela, bastante molesta por la situación.

Daniela podría tener problemas en Gran Hermano por haber revelado información

Tras la expulsión de Juliana, Gran Hermano se puso más exigente que nunca y está sumamente atento a que los participantes que reingresaron a la casa no cuenten información sobre lo que vieron afuera. Daniela tiene muy en clara esta regla, pero estuvo al borde de recibir una sanción.

Resulta que la joven oriunda de Moreno entró con el objetivo de vengarse de todos los que le hicieron daño, especialmente de Thiago. En un momento, Romina notó que lo estaba tratando mal y le hizo una pregunta que casi perjudica a Daniela. "No entiendo por qué estás así con Thiago", quiso saber la exdiputada.

"Ah, de eso les quiero contar un poco... mucho no les puedo decir, pero evidentemente todo es por algo", contestó Daniela, cuidándose de no dar demasiados detalles. "¿Habló boludeces de vos?", insistió Romina. Daniela intentó explicarle que no podía decir más nada y agregó: "No puedo decir eso, pero yo me fui enamorada y después...". Miles de televidentes creen que, de todas formas, esto podría ser motivo de sanción por parte de Gran Hermano.