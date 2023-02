Agustín ya tuvo su primera cita tras su salida de la casa de Gran Hermano y contó los detalles

Agustín "Frodo" Guardis contó cómo fue reactivar su vida sentimental, a un mes de su salida de Gran Hermano.

Agustín "Frodo" Guardis, exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe), reveló cómo fue la primera cita que tuvo tras su salida de la casa, ahora que es una figura pública. El jugador contó detalles particulares de su primer encuentro amoroso.

Es muy común que los ex Gran Hermano sean perseguidos por miles de fanáticos en las calles, especialmente cuando apenas salen del reality. Es por esto que varios de ellos evitan mostrarse en lugares públicos o salen acompañados para evitar disturbios. En el caso de "Frodo", fue acompañado por un amigo para ir a su primera cita con una chica.

"El estratega de Gran Hermano" contó que ahora tiene "cerca de medio millón de seguidores" y que todos los días le llegan miles de mensajes por parte de desconocidos. "Es un boom, me estallan los privados de Instagram, Twitter, el mail. En el WhatsApp me llegan propuestas laborales y otras no tan laborales”, soltó durante su aparición en el programa Biri Biri (República Z).

Además, agregó que después de cuatro meses sin ver a nadie, tuvo una cita con una chica que le escribió por las redes. "No soy tan enamoradizo, soy más del touch and go, pero cuando me enamoro, me enamoro muy fuerte”, detalló. Y explicó que ahora que es conocido, siente la necesidad de "conocer a la persona a fondo" antes de verse para evitar situaciones peligrosas.

“Fue encubierta, ir a la casa de alguien. Ahora tengo que tener mucho cuidado, fui acompañado con gente de mi entorno, porque no podía ir a cualquier lugar. Me acompañó un amigo", señaló. En este sentido, "Frodo" dijo que se tomó el tiempo de verificar que esa persona genuinamente quería conocerlo. "Tengo un nivel de exposición muy grande, la gente se te viene encima y puede pasar cualquier cosa”, indicó.

Por último, Agustín habló sobre sus planes a futuro a nivel profesional. A pesar de que estudió Ciencias Políticas, al día de hoy se dio cuenta de que su pasión está en el mundo de la comunicación y el entretenimiento, razón por la cual planea meterse de lleno en el streaming y la televisión. “La idea es permanecer en los medios, trabajando en GH o en algún reality. Me gustaría hacer un análisis en un debate”, anunció.

La fuerte pelea entre Agustín "Frodo" Guardis y su exnovia

Durante la estadía de Agustín en la casa de Gran Hermano, se armó una fuerte polémica con su exnovia, Daiana Filgueira. Es muy común que los participantes del reality se metan en problemas con sus seres queridos por contar información personal, ya que después de tantos meses de encierro, se olvidan de que detrás de las cámaras hay millones de televidentes escuchando sus charlas.

Todo comenzó cuando "Frodo" estaba hablando con sus compañeros sobre su pasado sentimental y confesó que había perdido la confianza en su expareja mientras estaban juntos. "Cuando se pierde la confianza no hay vuelta atrás, a mí me pasó y no pude confiar nunca más en esa persona", había declarado "Frodo".

Al escuchar estas palabras, Daiana hizo un furioso descargo en las redes que se volvió viral. "¿En serio, Agustín? ¿Así que estuviste MESES con alguien que no tenías confianza y no fuiste capaz de decirlo? ¿Y cuando te enteraste de que te ayudé con todo esto e intenté que no te incineren con todo lo que paso en GH, no fuiste capaz de contarme? Me decepcionaste", declaró la joven en un posteo.