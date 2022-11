Afligido, Luciano Castro filtró por qué se separa de Flor Vigna: "No podemos"

Luciano Castro decidió compartir los motivos de la sorpresiva separación con Flor Vigna. El mal momento del actor en una nota que le concedió a Implacables, por El Nueve.

Luciano Castro brindó una entrevista que causó mucho revuelo en la farándula argentina. En una charla con Implacables (El Nueve), el actor fue consultado sobre su relación con Flor Vigna y sorpresivamente confirmó los motivos por los que deben separarse.

A poco tiempo de que comience la temporada de verano en Mar del Plata, donde trabajará en la exitosa obra de teatro "El Divorcio", el hombre de 47 años explicó que la pareja estará distanciada por un tiempo debido a los compromisos laborales que cada uno tendrá.

"¿Cómo te encontrás de estado de ánimo? ¿Feliz total?", le consultó la periodista. "Feliz sí porque nos costó mucho armarlo y saber que es un hecho. Ya nos vieron entre 8.000 y 10.000 personas en el Interior con la gira que hicimos. Sabemos lo resultadista que es la obra, lo que tenemos que ofrecer", aseguró Luciano. Y agregó: "Hay cosas que nos agranda un poco, en el buen sentido, pero está bueno tener una buena propuesta porque va a estar fuerte la plaza. Va a haber muchísima gente, van a haber un montón de cosas así que va a estar bueno".

Luego de resaltar que será el primer verano sin tantos problemas por la pandemia de Covid-19, la periodista le preguntó cómo hará en el verano para poder coincidir con Flor Vigna. Frente a esto, Castro se mostró un tanto incómodo por la situación que deberán afrontar: "No tengo idea, tenemos un lugar divino para estar, pero Flor va a trabajar mucho. Está de gira, está en su mejor momento y saca tema tras tema. Ahora en el verano hay fechas para tocar en balnearios. El lugar del punto de encuentro está y no hay mucho más misterio".

Luciano Castro y Flor Vigna están en pareja desde principios de octubre de 2021.

"No podemos proyectar ni planear porque por ahí le salen cinco fechas seguidas a Flor y yo voy a estar con el teatro, no me voy a poder mover", añadió el actor. De todas formas, y a modo de conclusión, resaltó que la pareja tratará de mantenerse firme pese a la distancia: "Pero nada..., estamos enamoradísimos y vamos a estar juntos donde sea. No precisamos más que sentir lo que sentimos y ya. Acá, en la Luna o donde carajo sea, la voy a ver".

Luciano Castro reveló por qué se terminó su relación con Sabrina Rojas

Luciano Castro reveló lo que nadie sabía de su ruptura con Sabrina Rojas. El actor se sinceró y decidió contar detalles íntimos del final de su relación con la actriz, que hoy es pareja del "Tucu" López. "Como dice la canción 'Ahora dejá que te vean, eh. Vos ya apuntaste, ahora dejá que te vean'. Eso tiene que ver con la evolución y la vida hermosa que pude tener en este último tiempo”, manifestó el actor. Luego comentó cómo hace para ser "el mejor papá del mundo" más allá de haberse separado de la madre de sus hijos.

Resaltando su relación con los hijos que tuvo con Sabrina Rojas, el actor expresó: “Me supe colocar en el lugar de padre, intenté e intento todos los días desde que me levanto hasta que me acuesto en ser el mejor papá del mundo". En diálogo con Pronto, Luciano Castro reveló las razones por las que se terminó su matrimonio con la actriz y modelo: "Sé que muchas veces no lo logro. Intenté ser un buen marido con Sabri y lo intenté hasta el último momento de nuestro matrimonio. Siempre voy por lo mejor, aunque muchas veces las cosas no me salen como quiero".