Adriana Aguirre reveló cuál fue su castigo por su comentario a Anamá Ferreira

La vedette debió pagar por sus dichos racistas hacia su colega. Adriana Aguirre tuvo un exabrupto contra Anamá Ferreira en el ciclo de Edith Hermida.

Adriana Aguirre debió cumplir con trabajo comunitario tras la denuncia que Anamá Ferreira le hizo por su comentario racista. A través de su cuenta de Instagram, la vedette compartió un sinfín de fotos desde el comedor de Margarita Barrientos y en el pie de foto reveló lo que significó esa experiencia para ella.

“Hermoso momento compartimos con Margarita Barrientos, su calidez y ternura me llego al corazon, un momento inolvidable en mi vida. Entregamos alimentos no perecederos y los invito a tod@s a colaborar con esta gran obra ya que Margarita nos necesita”, escribió e el pie de foto de su posteo la celebridad. Además, en su texto hizo mención a su exesposo, Ricardo García, quien la acompañó en la jornada.

En diálogo con Intrusos, Aguirre expresó: “La donación fue algo maravilloso, ahora que tanto necesita Margarita Barrientos. Lo hice con el alma y con el corazón. Muy feliz, porque si bien es parte de un acuerdo que al que han llegado los abogados, lo hice de motus propio”. En cuanto a su arreglo con Anamá, lanzó: “De ahora en más no vamos a hablar más una de la otra, es parte del acuerdo”.

La angustia de Adriana Aguirre tras su comentario racista ante Anamá Ferreira

En el programa de Edith Hermida, Aguire relataba un accidente que había tenido cuando Anamá ferreira la interrumpió. Acto seguido, la blonda soltó: “Dejame hablar, mono”, lo que provocó un fuerte enojo en la brasileña y se retiró del programa.

“Realmente estoy muy angustiada por lo que ocurrió. Estaba contando el sufrimiento que había tenido por el accidente y cómo había quedado mi pierna y me veo interrumpida de golpe por Anamá porque es una persona vehemente. Yo le contesté pero no con una palabra discriminatoria, es una palabra que utilizo siempre: qué mona que estás, qué mono”, emitió Aguirre al día siguiente, en diálogo con Primicias Ya.

Por su parte, Ferreira lanzó: “Fuimos al corte y yo le dije de todo. Ella dijo que no se da cuenta de lo que dice. Bueno, si no se da cuenta de lo que dice que no vaya a un programa de televisión en vivo”, y siguió: “¿De qué me sirve denunciarla? Pero lo voy a hacer para que ella haga trabajos comunitarios. Tiene que ir a un comedor y trabajar ahí un día, dos, lo que sea. Eso es lo que yo quiero, que se concientice”.