Adrián Suar ventiló lo que más le preocupa de su trabajo en El Trece: "Mal"

Adrián Suar decidió exponer una de sus mayores preocupaciones en El Trece, canal en el que se desempeña como gerente de programación. Cómo hace para ejercer como productor y actor.

Adrián Suar es noticia en el mundo del espectáculo y la farándula argentina. No sólo por cuestiones que tienen que ver con los programas que decide estrenar o cancelar de El Trece, donde ejerce como gerente de programación, sino también porque a veces se involucra en proyectos en los que se desempeña como actor y director de cine, teatro y series o telenovelas.

En un repaso sobre el éxito que tiene con Inmaduros, la obra de teatro que protagoniza con Diego Peretti, Suar fue consultado sobre cómo hace para ejercer tantos roles al mismo tiempo. "Se puede, sobre todo porque lo tengo bien organizado. Generalmente siempre trato de actuar cuando los lanzamientos de los programas en la tele y en Polka ya están en el aire, así que ahí hay tres o cuatro meses que más que acompañar no tengo nada que hacer".

De todas formas, y en diálogo con el diario La Capital, de Rosario, "El Chueco" dejó en claro que hay un factor que puede generarle una gran preocupación: "A no ser que vaya muy mal y me traiga dolores de cabeza, y eso me obliga a hacer otro plan". Y agregó: "Además tengo gente que me ayuda, el tema es cuando todo va mal y tenés que reprogramar".

Pese a las complicaciones que pueden surgir con el rating de algún programa o ficción de TV, Suar trató de quitarle dramatismo: "Pero bueno, trato de acomodar en los tiempos que estoy un poco más tranquilo y hacer algo que disfruto mucho, que me hace muy bien para mi salud mental y para mi oficio. Soy un actor que produce y me da muchas ganas de hacerlo".

Adrián Suar abrió su corazón sobre su presente laboral.

Qué dijo Adrián Suar sobre las críticas que recibió en su rol de actor

Consultado por las críticas que recibió en sus inicios como actor, Adrián Suar respondió cómo atravesó aquella etapa: "Bueno, ni tan campeón en los momentos buenos, ni tan malo en los otros, ¿no? Yo creo que fue un proceso, yo siento que también mejoré mucho, sobre todo cuando empecé a hacer cine, con un cine muy personal, con comedias que le llegan a la gente, y empecé a tener la empatía de encontrar personajes y comedias que a la gente le era fácil de ver, pasaba un buen rato y se divertía".

Asimismo, "El Chueco" consideró que su experiencia en la TV y el cine "es algo que es lindo de tener, es una elección mía como actor, así como los actores eligen otro tipo de cosas para llegarle a la gente, yo elegía esa vía de comunicación con el espectador, tanto en televisión, sobre todo después de Poliladron, y después en cine con Un novio para mi mujer”, después en Dos más dos, después con Me casé con un boludo, todas esas películas en la que la gente tuvo mucha empatía". Y repasó su experiencia en algunas obras de teatro: "Con El año que viene a la misma hora, La cena de los tontos, Dos pícaros sinvergüenzas, la que hice con Carla Peterson que hicimos algo muy lindo (NdeR: La guerra de los Roses). Como que se fue configurando una forma de actuar que fue lograda, tanto para mí como para la gente".

Actriz de ATAV lanzó fuertes dardos contra Adrián Suar y El Trece

Una actriz de ATAV se mostró enojada con una reciente decisión de Adrián Suar y las autoridades de El Trece en relación a un aspecto central de la telenovela. La baja audiencia de la tira protagonizada por la pareja de Tato Quattordio y Toni Gilabert hizo que en el canal del Grupo Clarín tomaran una drástica decisión.

"Hay que respetar al público. Al público hay que respetarlo y quererlo porque sin ellos no hacemos nada. Así como reparto autógrafos, soy amable cuando me paran en la calle, porque significa que mi público sigue presente y me reconoce el trabajo, lo mismo con la ficción”, soltó Virginia Lago en alusión al cambio de horario de la segunda temporada de ATAV. En un principio, la tira se daba pasadas las 22 horas y ahora cada emisión comienza a las 23.15, por lo que la gente que se había compenetrado en la historia podría verse perjudicada.

"La gente sabe cuando un trabajo está hecho con todo y no engaña. Me produce emoción. No me parece bien que cambien de horario, desorientan a la gente que sigue la ficción", agregó la actriz de El Trece en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas, en la radio La Once Diez. Y cerró con un descargo sobre Luisa, la Abuela de Plaza de Mayo que interpreta en la tira: "Es un personaje que quiero mucho desde el momento que me lo ofrecieron, y agradezco mucho estar contando esta historia".