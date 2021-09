Adrián Suar levantó un programa de El Trece y despidió a una figura: "Se terminó"

Tensión en El Trece. Adrián Suar decidió levantar un programa por el bajo rating y despidió a una figura del canal. Los detalles del conflicto.

El Trece viene padeciendo serias complicaciones en sus ciclos de televisión. La lucha por el rating es cada vez más complicada para el canal de TV de Grupo Clarín. Adrián Suar, uno de los jefes y productores del mismo, es consciente de que está perdiendo la lucha con Telefe, por lo que tomó la decisión de despedir a una figura y levantar un programa.

En la franja de la tarde, El Trece venía teniendo dificultades con "El club de las divorciadas", programa conducido por Laurita Fernández, muy querida en el ambiente y que también tuvo experiencias en ShowMatch. El programa no venía midiendo nada bien. Y como consecuencia, Suar decidió sacarlo del aire para darle el lugar a otro ciclo que pueda estar a la altura y le haga frente al canal de las tres pelotitas.

Luego de que se terminara el programa, Laurita manifestó un sentido mensaje para sus colegas: "Gracias a toda la gente que nos acompañó, al equipo técnico, los cámaras, la gente de control, los sonidistas, los del equipo de producción, a las mujeres que contaron sus historias y a los hombres que también se acercaron".

Laurita Fernández, conductora de "El club de las divorciadas".

Pese a la tristeza que le generó su despedida de "El club de las divorciadas", la conductora expresó: "Gracias a El Trece, a Pablo, 'Coco', Adrián (Suar) por esta nueva oportunidad y gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Nos reímos mucho, estuvimos acá presente, con una gran escenografía y propuesta espectacular".

Los problemas de El Trece vienen preocupando hace tiempo a Adrián Suar, que todavía debe resolver qué se puede hacer para que ShowMatch repunte con la conducción de Marcelo Tinelli. De hecho, hace algunas semanas y en una entrevista que le concedió a Polémica en el Bar se refirió a la inestabilidad que hay en la TV y explicó a qué cree que se deben los altibajos: "Están muy sólidos ciertos programas y los demás estamos buscando. Tenemos meses que sí y otros que no. Viene la Copa América y... boom. Vienen las Olimpiadas y boom".

Sorpresiva renuncia en "1-5/18", nuevo programa de El Trece por el que apuesta Adrián Suar

La 1-5/18, sufrió la pérdida de una de sus actrices con más reconocimiento.Se trata de la actriz Leonor Manso, quien se expresó en una entrevista radial con Marcela Coronel y se explayó sobre su renuncia. “Con mucho dolor, me fui de La 1-5/18, la novela de Polka, porque no me daba el cuerpo ni la mente para hacer teatro y tele al mismo tiempo. Estuve como cinco meses, así que tenía bastante grabado. Es una pena porque era un grupo y una historia hermosa, y hay lindo clima en esa grabación”, explicó la artista.