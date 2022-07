Adrián Suar le paró el carro sorpresivamente a Rial en vivo: "Boludo"

Adrián Suar sorprendió a Jorge Rial con un inesperado audio en el que le paró el carro y que el conductor compartió en vivo.

Jorge Rial sumó un nuevo e inesperado cruce con Adrián Suar, en una semana algo agitada para el conductor de Argenzuela tras la amenazante llamada que recibió hace unos días por parte de Daniel Vila. "No, boludo", atendió el gerente de programación de El Trece con un audio que el histórico presentador de Intrusos compartió en vivo durante su programa en C5N.

La última semana de Jorge Rial estuvo cargada de polémica y tensos cruces al aire: primero denunció que recibió un llamado de Daniel Vila durante un corte de Argenzuela para amenazarlo por la información que estaba dando respecto a América TV y eso provocó que el conductor criticara con dureza a Waldo Wolff, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la cámara de diputados, y además de las acusaciones en Twitter, también tuvieron un tenso intercambio al aire. A eso le sumó un fuerte cruce con Luis Ventura.

Pero en las últimas horas se sumó un inesperado frente para Jorge Rial. Es que el conductor de Argenzuela compartió en su programa de C5N un audio que le envió Adrián Suar en el que lo trata de "boludo". Aunque la grabación no fue en un tono violento, ya que el gerente de programación de El Trece le contaba cómo estaban las negociaciones por la vuelta de Mirtha Legrand al canal. Es que las charlas se siguen estirando, pese al deseo de la diva, que ya aclaró que quiere seguir en la señal del Grupo Clarín.

"No. Boludo. No hay más. Es eso, son cosas de plata. Plata. Ver fechas, PNT’s, boludeces. Yo creo que lo arreglo pero nunca se sabe. No hay más que eso", se lo escuchó decir a Suar en el audio, dejando en claro que tiene confianza en que las negociaciones con la productora de Nacho Viale llegarán a buen puerto. Cabe recordar en ese sentido que el gerente de programación contó en más de una oportunidad que no comprende el por qué piden tanto dinero, a comparación del año pasado. Para cerrar, Suar chicaneó a Rial: "Te manda un beso Vila. Dale. Beso".

El picante mensaje de Adrián Suar para Nacho Viale

Suar se refirió hace unos días sobre el escándalo alrededor de la no renovación de Mirtha Legrand y tiró un palito en dirección a Nacho Viale. "También hay que escuchar a una señora grande, una figura, que en un momento lloró cuando habló conmigo. Como es Mirtha, que se emociona, se sensibiliza y dice 'yo quiero ir a eltrece'. Nosotros también queremos. También esas cosas hay que escucharlas. No es solamente la plata", disparó el gerente de programación de El Trece.

Además de remarcar que están haciendo todo lo posible para que la diva se quede en el canal, explicó que en caso de que StoryLab reciba una oferta superadora, no pondrán ninguna traba. "A Mirtha Legrand no le cuentan todo. Me lo dijo Mirtha, 'a mí no me cuentan nada'", cerró muy picante Adrián Suar.