Adrián Suar frenó una megaproducción de El Trece y complicó todo en el canal

El gerente de programación de El Trece dejó en suspenso una de las apuestas más grandes del canal, que no tendría aire en lo que queda de 2022.

Adrián Suar maneja los destinos de la programación de El Trece y, pese a que sigue sin poder ganarle a Telefe, decidió retrasar la fecha de estreno de una importante producción. El también empresario no definió cuando llegará la nueva novela de Pol-Ka a la pantalla.

El "Chueco" disfruta de un presente de éxito con su primera película como director, 30 días con mi ex, sin embargo, ese mismo buen momento personal es el que complica al canal del Grupo Clarín. Es que Suar también tiene a su cargo el lanzamiento de la segunda temporada de de Argentina: Tierra de Amor y Venganza, novela que él mismo confirmó meses atrás, pero sus compromisos con el cine lo alejaron un poco del proyecto.

En ese contexto, el también actor priorizó su carrera fílmca y decidió retrasar el estreno de la segunda temporada de ATAV, que estaba prevista para antes de que termine el año. Para peor, aún no se determinó una fecha para el estreno de la tira, que se deberá ajustar a los vaivenes de la TV argentina y la lucha por el rating.

Famosa actriz destrozó a Suar

María Valenzuela, que fue parte de producciones de Suar como Campeones de la vida, Son de Fierro y Primicias, entre otras, contó su decisión de no volver a la televisión y señaló a Adrián Suar como uno de los responsables de esa determinación. “Suar no tiene una buena relación conmigo y no me llama porque dije varias verdades”, disparó la actriz.

Valenzuela fue aún más contundente contra el productor y empresario y aseguró: “Si me llama no trabajaría con él. He dado toda mi vida por Polka, he entregado todo lo que tenía y hoy no tengo ganas”. La actriz también indicó que sí existe una forma de recomponer el vínculo y volver a trabajar juntos, pero dejó en claro que no depende de ella. “Si Adrián me llama, si tomamos un café... pero nunca lo hizo. Él lo tiene que hacer porque la que estoy herida soy yo, él tuvo un destrato conmigo”, sentenció.

También indicó que ya no pretende someterse al desgaste que produce grabar una tira diara para TV. “Dormís en el camarín, y almorzás en el camarín esperando que te llamen para grabar, ya no quiero que mi vida se base en esa espera”, explicó, al tiempo que dejó en claro que hoy prioriza su bienestar personal y su salud.