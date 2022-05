Adrián Suar amenazó con cortar un móvil de El Trece: "Me voy"

Adrián Suar hizo lanzó una picante advertencia en plena transmisión de un programa de El Trece. El desesperado pedido que hizo el productor en plena transmisión en vivo.

Adrián Suar captó la atención de miles de televidentes por una tensa situación que vivió. Durante un móvil de Socios del Espectáculo, emitido por El Trece, el productor amenazó con cortar la transmisión debido a un curioso cruce que tuvo con un actor de la telenovela ATAV (Argentina, Tierra de Amor y Venganza).

En plena presentación del reparto de actores y actrices que conformarán la segunda temporada de la novela, Suar fue consultado por la forma en la que seleccionó a cada uno de los artistas. "Hablando del elenco, me imagino que con ese ojo que tenés para elegir, ¿por qué elegiste a cada uno de los que están ahí? Porque hay un montón de actores buenísimos que conocés hace muchos años. ¿Por qué están ahí para hacer un nuevo ATAV?", le consultó Karina Iavícoli.

En compañía de los miembros del elenco que forman parte de ATAV 2, Suar indicó: "Generalmente, cuando elegís a un elenco tratás de poner lo mejor para ese personaje. A veces he acertado, a veces me he equivocados. Esperá un segundito...". Inmediatamente después, Federico D'Elia lo interrumpió y le marcó que fue convocado por descarte: "Yo seguro era el tercero en la lista, yo lo sé... era el tercero o el cuarto. Estaba cayendo y me llamó a mí".

El elenco de la temporada 2 de ATAV.

Andrea Rincón, que también forma parte de la ficción, se metió en la charla y resaltó: "Varios le dijeron que no (a Suar), que no y que no... y cayó (Federico D'Elia)". Pese a las risas de todos los protagonistas que estaban presentes, el productor de El Trece trató de cambiar de tema rápidamente y lanzó: "Cortémosla. No voy a poder seguir, me voy a tener que retirar del móvil". En tanto, amenazó con marcharse del móvil de Socios del Espectáculo: "Por favor, te digo... cortémosla porque me voy a tener que retirar del móvil".

Piñón Fijo hizo una picante acusación contra Adrián Suar

Piñón Fijo reveló la chistosa excusa pone cada vez que alguien le pide sacarse una foto en la calle, sin su maquillaje característico de payaso. Sin dudarlo, el carismático animador infantil "responsabilizó" a Adrián Suar con un insólito mensaje.

Invitado a Mañanísima (Ciudad Magazine) Piñón Fijo habló de su trayectoria en los medios, sus inicios y la relación con sus hijos. Y cuando le preguntaron qué excusa pone cada vez que le piden sacarse una foto en la calle, sin maquillaje, tuvo una reacción muy divertida: “Le echo la culpa a Adrián (Suar). Si alguien me dice ‘¿te puedo sacar una foto?´, yo les digo ´no, Adrián no me deja´”.

Por otro lado, Piñón reveló que hay personas que lo ven por la calle y dudan que sea el querido payaso. “Cuando hablo con alguien y me dicen ´tenes la voz igual que Piñon´, les digo ´es que soy Piñon´. Pero mucha gente cree que miento”, confesó, muy divertido.