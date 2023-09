Abel Pintos besó a integrante de Got Talent Argentina en pleno vivo de Telefe: "Te amo"

El cantante dejó atónitos a todos los presentes con un fogoso beso en vivo. Abel Pintos protagonizó un particular momento con integrante de Got Talent Argentina.

Abel Pintos es uno de los cantantes argentinos más resonantes de los últimos tiempo, con más de 10 discos en su haber y hits populares como De Solo vivir y Oncemil. El joven comenzó su carrera musical en los '90, con el auge del folklore joven liderado por La Sole y Luciano Pereyra, pero su mayor nivel de exposición en televisión se dio varios años más tarde. De esa manera, el bahiense comenzó a entender los medios masivos y hoy llegó a ser parte del programa con más rating de Telefe, Got Talent Argentina, donde recientemente vivió un sorprendente momento.

El cantante que a principios de su carrera era comparado con Mercedes Sosa por la gran semejanza en su tono de voz se sometió a un juego propuesto por la conductora Lizy Tagliani en pleno vivo y quedó expuesto ante las cámaras. La humorista desafió al juez a decir la mayor cantidad de palabras con la letra "M" en diez segundos, luego ella hizo lo mismo con la letra "P" y, como ganó, Pintos debió darle un beso.

"¡Beso! ¡Beso! ¡Beso! ¡Beso!", empezó a gritar Lizy para alentar al público a que incitara a Abel a besarla. Acorralado por la situación, el cantante de "La Llave" accedió y le dio un pico a Tagliani, quien se mostró extasiada por la situación y luego dio comienzo al programa de talentos donde también son jueces Flor Peña, Emir Abdul y La Joaqui. "Abel, te amo", soltó la conductora.

El fuerte descargo de La Negra Vernaci sobre Abel Pintos

La locutora que tiene su programa en la Pop 101.5 opinó sobre la dinámica de Got Talent Argentina en la columna de La Barby, la drag queen que hace espectáculos en La Negra Pop. "Flor Peña es lo más, está bárbara. Me gusta mucho La Joaqui, no sé si como jurado pero ella me encanta. Abel Pintos no me gustó y el otro (Emir Abdul) tampoco. Para mí el programa son Flor Peña y Lizy. Y La Joaqui que la amo pero me da como que no tenía mucho para decir".

"Abel Pintos estaba así (se echó en su silla). ¡Abel Pito! Sentate bien la puta que te parió, qué te hacés el canchero", añadió Elizabeth, entre risas. Y sumó: "Es gente que va con la mejor intención. Es un programa para pasarla bien un domingo a la noche y no irte a la cama odiando al mundo. Está perfecto".