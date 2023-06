A una semana de se estreno, Polémica en Bar podría perder otra figura

El programa de humor político ya se quedó sin dos figuras importantes a poco del estreno de su nueva temporada.

Polémica en el Bar vive tensos momentos a tan solo dos semanas de su debut. El ciclo conducido por Marcela Tinayre ya perdió a Walter "Alfa" Santiago, el ex Gran Hermano, que solo duró unos pocos días en el ciclo. Sin embargo parece que ahora habrá otra despedida.

Actualmente, el ciclo cuenta con la conducción de la hija de Mirtha Legrand y la participación en el panel de Chiche Gelblung, Flavio Mendoza, Marcelo Polino, Eliana Guercio y Gabriel Schultz. Pero, según trascendió, uno de estos integrantes se despediría del ciclo en los próximos días por motivos todavía poco certeros.

Precisamente, fue Mariana Brey quien reveló la interna del programa en Socios del Espectáculo y reveló que Eliana Guercio está "más cerca de volver a su casa que de quedarse en el canal". "Me dicen que recién arrancó y ya está cansada, incómoda. No le gustan algunas cosas, no fluye", reveló la periodista.

En este marco, la panelista de El Trece sumó: "Re tiene ganas de trabajar, pero no le termina de cerrar mucho el programa, su lugar, si la dejan hablar, los temas que se tocan". Por su parte, Guercio todavía no dijo nada al respecto y todos los dichos que la rodean son simplemente especulaciones.

Insólito: sacaron a Alfa de Polémica en el bar y se comparó con Marcelo Tinelli

Walter "Alfa" Santiago se ausentó de la emisión del pasado viernes de Polémica en el Bar (América TV) y volvió a protagonizar una polémica al compararse con Marcelo Tinelli -gerente artístico de América- en sus redes sociales. "No existe", aseguró el controversial ex Gran Hermano en sus historias de Instagram, donde también hizo un insólito pedido a sus seguidores.

Polémica en el bar regresó a la pantalla chica hace solo una semana y la controversia no tardó en hacerse presente en el histórico ciclo que ahora conduce Marcela Tinayre. Así como se barajó la posibilidad de que Eliana Guercio dejara el programa por no sentirse cómoda, también se viralizó que los integrantes del programa no se bancarían el estilo de Alfa, que ya generó mucha polémica durante su paso por Gran Hermano.

El propio Alfa sorprendió a todos al no formar parte de la emisión del viernes de Polémica en el bar y no dudó en apuntar contra el ciclo de América TV y compararse con Marcelo Tinelli, que llegó a la señal como gerente artístico. "Polémica en el bar sin Alfa es como Showmatch sin Tinelli, no existe", lanzó de forma inesperada el vendedor de autos en sus historias de Instagram.

Además, pidió hacer un "apagón" al canal por su ausencia. Pese a las especulaciones que se desataron en las redes sociales ante su faltazo y los "malos tratos" que recibe por parte de sus compañeros, lo cierto es que desde la señal explicaron que se trató simplemente de una rotación de los panelistas. Alfa finalmente volvió a América TV en la primera emisión de la semana, este lunes.