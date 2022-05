A poco de debutar en Telefe, Jey Mammón es baja en La Peña de Morfi

Tras su debut en el ciclo del recordado conductor Gerardo Rozín, Jey Mammón estará inhabilitado para asistir al estudio de Telefe el próximo domingo.

El actor, animador y músico Jey Mammón quien el miércoles próximo iba a encabezar el estreno de su show en el teatro porteño Multitabaris y que actualmente conduce La Peña de Morfi (Telefe), pospuso una semana el espectáculo por haber contraído COVID-19.

“Informamos que la temporada de Jey Mammon -prevista para debutar el próximo 25 de mayo- se pospone por una semana motivado por resultado Covid positivo del protagonista. Todas las entradas adquiridas quedan validadas para los mismos días y horarios de la semana siguiente”, informaron desde la cuenta de Twitter del complejo Multiteatro.

Además de postergar el lanzamiento de El mundo de Jey, habrá que ver si el conductor es reemplazado al frente de La Peña de Morfi que Telefe emite los domingos desde las 11 horas.

Jey Mammón se quebró en vivo por una conexión con su papá: "Perdón, me emocioné"

Jey Mammón vivió un emotivo momento en pleno aire de La Peña de Morfi, cuando sintió la presencia de su padre en el estudio de televisión. El humorista contó cómo se conecta con Roque Rago, quien falleció a finales del 2020, justo durante la semana de inicio de Los Mammones, lo que es muy significativo para el artista.

"Pasó un panadero, o sea, pasó mi papá, Roque. Perdón. Cada vez que pasa un panadero....Perdón", comenzó el creador del personaje Estelita, con un tono de voz que develaba la emoción contenida que tenía. Y agregó: "Es el panadero del diente de león. Perdón, es que está súper presente en la historia que cuento en el teatro. Perdón, me emocioné".

El conductor de Telefe reveló en diálogo con la actriz Cecilia Roth en el segmento Confesiones de Infobae cómo surgió su vínculo espiritual con los panaderos y dientes de león. "Yo me iba toda la temporada, diciembre, enero y febrero, a Mar del Plata con mi familia. Y como mi papá se iba y venía los fines de semana, me tiraba un panadero, y me decía: 'Tirame uno vos, que a mí también me va a llegar, y te lo traigo cuando vuelvo'. Y siempre me traía uno", comenzó el músico.

"Yo creía que era el mío, como creo hoy que cada vez que aparece un panadero es él. Me ha pasado en el estudio, arriba del piano, que tiene un significado muy fuerte, porque, ¿qué árbol hay en el estudio?", agregó Mammón sobre la constante aparición de esas flores en su vida tras el fallecimiento de su padre.