A lo Wanda Nara: Nicole Neumann lapidó a su pareja tras los chats íntimos con otra mujer

La modelo compartió un fuerte posteo en sus redes sociales y causó revuelo, ya que todo indica que fue dedicado a su pareja.

Nicole Neumann sorprendió con un contundente posteo en sus redes sociales, en medio de los rumores de infidelidad por parte de su pareja, José Manuel Urcera. En su descargo, la modelo fue lapidaria con el piloto, tras la virlización de supuestos chats de alto voltaje con otra chica.

"Que te cele pero a la vez confíe en ti, que te cuide y se preocupe por ti, que se disculpe cuando cometa un error, que siempre sea detallista y no en lo material", reza la frase que Neumann compartió en una de sus historias de Instagram, en el mismo día en que los programas de chimentos se basaron en las capturas de pantalla de un chat de Urcera con una mujer, a quien vería en una habitación de hotel.

"Que tenga un lado cursi y un lado pervertido, que te haga sonreír siempre, que te respete y apoye en las buenas y en las malas. Eso es amor", cierra la publicación de la exesposa de Fabián Cubero, padre de sus tres hijas: Sienna, Indiana y Allegra.

En A la Tarde, el ciclo de TV conducido por Karina Mazzocco, se desandó cada parte del chat que Urcera habría mantenido con una mujer que no era Neumann. "Yo voy por allá en Año Nuevo. Capaz nos podemos ver porque la Navidad la paso en la casa de mis viejos", se podía leer como un mensaje enviado por el piloto, para concretar una cita con la chica en cuestión. "Ya hablé con La Séptima para pedirle que la cierren", siguió, lo que instaló aún más dudas de una posible infidelidad.

"Dale, listo. Avisame y coordinamos. Vas a tener a todo el mundo atrás tuyo, pero bueno. En una de esas te podés escapar", le decía la supuesta amante y la respuesta de Urcera terminó de delatar sus ansias por tener un encuentro íntimo con la joven: "Ja, sí. Pero un ratito".

Nicole Neumann sobre su separación de Fabián Cubero

La modelo se expresó sobre el momento en que tomó la decisión de dejar atrás su etapa con Fabián Cubero como pareja y dejó en claro que le fue muy difícil. "Todo comenzó al darme cuenta de que ya no estaba enamorada del padre de mis hijas", soltó, en diálogo con Teleshow. También se refirió a la angustia que sentía por el hecho de "romper" su familia: "La culpa me carcomía. Ejercía una presión constante sobre mí misma: 'No, no puedo separarme, tengo que lograr una pareja perfecta para el resto de la vida'".