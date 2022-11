15 años después, Diego Leonardi confirmó lo que todos pensaban sobre Marianela Mirra

Después de 15 años, Diego Leonardi confirmó una explosiva verdad sobre Marianela Mirra. Ambos integraron la casa de Gran Hermano en el año 2007.

Diego Leonardi reveló lo que todos pensaban sobre Marianela Mirra. Luego de 15 años, donde ambos participantes de Gran Hermano fueron protagonistas de la edición 2007, el protagonista fue consultado sobre aquella "traición" en la que su compañera le realizó la nominación espontánea.

Lejos de polemizar y de despotricar contra Marianela Mirra, Diego Leonardi aseguró que siente amor por su excompañera y que ella es "una genia". Luego, explicó los motivos por los que cree que la cordobesa mereció el primer puesto en Gran Hermano: "Marianela fue la mejor jugadora mundial, no hubo nadie mejor que ella. No se mostró hasta último momento, durante cuatro meses de programa la mina se la bancó”.

Tras hablar de Marianela Mirra, Leonardi contó cómo lo afectó ser conocido gracias a Gran Hermano y también cómo lo benefició en momentos difíciles de su vida: “La exposición me perjudicó porque yo soy un tipo muy común, muy simple. No estuve preso por chorro, estuve por pe... Al haber atravesado todo eso en mi vida y después encontrarme que de un día para otro me conocía todo el mundo y sabían mi historia, por un lado me abrió puertas. Yo ya no tuve que esconderme más de lo que era el delincuente, lo que me había pasado o por mis tatuajes".

Gran Hermano: cuáles son las diferencias entre la nominación espontánea y la fulminante

A diferencia de los votos regulares que los jugadores hacen cada miércoles, en los que le dan 2 puntos uno de sus compañeros y 1 a otro, con la espontánea -que la pueden hacer el primer participante que pida su uso en el confesionario- se puede dar 3 y 2 votos, respectivamente. Y aunque no parece mucho, un solo punto puede hacer la diferencia a la hora de armar una placa de nominados.

Sin ir más lejos, uno de los casos más recordados es el de Marianela Mirra, quien cerca de la final de Gran Hermano 2007 usó este recurso contra Diego Leonardi, quien había sido su aliado y muchas veces protector dentro de la competencia. A pesar de que él no tenía sospechas de la tucumana, se enteró de su estrategia a raíz de un comentario que recibió desde el exterior de la casa. A partir de ese momento, "Male" se convirtió en una de las grandes revelaciones del juego.

En cambio, con la nominación fulminante no importa cuántos votos en total acumule la persona que la reciba, sino que irá directamente a placa. Aunque parece un arma potente dentro de la casa, en caso de que el destinatario de esta medida también reciba un buen número de votos de parte del resto de sus compañeros, no hace la diferencia. Por el contrario, queda desperdiciada la jugada.