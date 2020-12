"Parecés Lilita Carrió": Yanina Latorre fue humillada y se fue del programa

Tenso momento al aire de El Trece.

La influencer Yanina Latorre quiso abandonar el estudio de Los Ángeles de la Mañana (LAM) tras ser humillada por Graciela Alfano. "Parecés Lilita Carrió", fueron las palabras de la vedette. Tras protagonizar un acalorado cruce con su compañera, la esposa de Gambeta optó por levantarse de su sillón y marcharse del estudio de El Trece.

Al pasar por la silla de Cinthia Fernández, otra de las personas que discutió con Alfano, Latorre no obtuvo el acompañamiento deseado. "Yanina, Cinthia no te suelta la silla ni de casualidad", bromeó Ángel de Brito. Fue justamente por ella que la influencer tomó la determinación de marcharse del estudio: no soportó que maltraten a su compañera.

"Vos no podés pedir que no se metan con tu hija si te metés con la vida de otros. Denigrás a otros para que no te digan lo que te tienen que decir, es una cosa loquísima", aseguró Graciela Alfano, mirando de frente a Yanina Latorre. Luego, aseguró que Cinthia Fernández sale en los portales "por Martín Baclini y por mí".

"Parecés Lilita Carrió": el comentario que descolocó a Yanina Latorre

No es la primera vez que Graciela Alfano se cruza con Yanina Latorre. Sin ir más lejos, la modelo tuvo un tenso cruce al aire con Yanina Latorre. Entre tantas cosas polémicas que salieron de boca de quien supo ser pareja de Matías Alé, estas fueron las más destacadas: "Parecés Lilita Carrió".

“Yo no me voy a meter con vos, ni con tu vieja, pero asumamos que vos sos más mala que la peste... Es la acción de Newton: a toda acción viene una reacción. Por carácter transitivo el amigo de tu enemigo es tu enemigo, o sea te metés con todo el mundo, sos el fiscal de la Nación, parecés Lilita Carrió. ¿Querés salvar a tu hija? Escondete, sacrificate, que vaya Diego Latorre al lado de la chica que lo quiere todo el mundo, a vos te odian”, sentenció Graciela Alfano.