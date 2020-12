¿Qué dirá Rodríguez Larreta?

El periodista Antonio Laje criticó con dureza al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este episodio se dio en el marco de su programa emitido por A24, luego de observar cómo se llevan adelante los testeos de coronavirus por saliva para los turistas y residentes que ingresan al territorio porteño.

Mientras uno de sus cronistas se encontraba en un móvil desde el Centro de Convenciones ubicado en Brigadier Facundo Quiroga 2150, y en el cual sólo se habilitó el paso de vehículos para realizar los testeos, Laje explotó: "El nivel de inoperancia que hay. ¿En serio recién ahora se ponen a coordinar?. ¿Quién es el responsable de esto? Ubiquemos al responsable. Tiene que haber un responsable. Vos no abrís si el circuito no está perfectamente probado"

"La gente no está para perder tiempo. Abrieron tarde y no saben qué hacer. Todo mal. Es un nivel de intolerancia. Ya no importa el color político. Es lo atamos con alambre", sentenció Antonio Laje, quien se mostró visiblemente molesto con las políticas tomadas por el Gobierno comandado por Horacio Rodríguez Larreta.

Cómo es el protocolo para el ingreso de turistas y residentes a la Ciudad de Buenos Aires

Quienes ingresen a la Ciudad mediante un vehículo tendrán que dirigirse al Centro de Convenciones o al Edificio de la Munich, en Costanera Sur. Allí tendrán que realizarse el test de saliva, de 8 a 20 horas.

Aquellas personas que ingresan a la Capital a través de este medio tendrán que participar de un sistema de envío de mensajes de texto. De este modo, el sistema detecta mediante las antenas telefónicas los números cuyos prefijos son diferentes al 011 y los que provinene de más de 150 kilómetros de distancia.

El SMS informa a los usuarios cómo son los protocolos a seguir y se les indica, mediante WhatsApp, cuál es el punto más cercano para realizarse el test de saliva. Los mismos son cubiertos por las obras sociales, seguros médicos, o bien por el propio Gobierno de la Ciudad.