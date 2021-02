Las declaraciones de Jonatan Viale tras su debut en la señal televisiva de La Nación trajeron cola y distintas figuras del grupo América manifestaron su rechazo después de que el periodista de 35 años decidiera compartir un mensaje en su Twitter en el que resaltó el rating pero también hablo de la "libertad" con la que está trabajando ahora. Esta vez, Alejandro Fantino se despachó contra el hijo de Mauro Viale en defensa de América al aire de Fantino a la Tarde.

"Está bárbaro que festeje, salió campeón, pero ¿ahora está bueno donde labura y donde estaba era una mierda? No entendemos", lanzó Fantino tras aclarar que lo que sintió él "le pasó a varios" ya que pese a varios años de buenas mediciones, Viale se fue de A24, el canal del grupo América a LN+ junto a Eduardo Feinmann para completar la programación de la ultraderecha.

“No me voy a quedar con el cruce en sí, si es fuerte, vehemente o picante", inició Fantino al aire de Fantino a la Tarde. "Voy a tratar de no dejarme confundir por la forma y ver el fondo. El fondo a mí me duele”, expresó.

“Tengo entendido que hay muchos colegas de este canal dolidos con Jonatan. Enojados, dolidos, golpeados. Twittea festejando, y bienvenido si le va bien, un rating que hizo en su nuevo proyecto y diciendo que ahora trabaja con libertad”, continuó al tiempo que propuso que “primero, habría que definir qué es la libertad, quién es libre en este mundo".

"En este canal va a laburar Viviana Canosa, sigue laburando el gran compañero Baby Etchecopar, labura el director de Diario Perfil Javier Calvo. Labura Romina Manguel. Laburan extraordinarios periodistas. No me gustó, Jonatan”, enfatizó.

En las últimas horas, el tuit de Jonatan Viale tras su debut en LN+, el canal de televisión abierta del diario La Nación, desató la indignación de Jorge Rial, primero, y Alejandro Fantino, después.

La furiosa reacción de Jorge Rial

La segunda parte del mensaje de Viale activó el enojo de Jorge Rial, quien fuera anteriormente su compañero de señal. "Pero lo realmente importante es la libertad. Me siento cómodo, cuidado y respetado", expresó el agradecimiento del hijo de Mauro Viale a La Nación.

El ex conductor de Intrusos en el espectáculo no se la guardó y se despachó contra la nueva cara de LN+ y lanzó: "Duele lo que decís. Tuviste libertad. De hecho te lleva la gente que te la 'cortaba'". Ésto último en referencia a Juan Cruz Ávila, histórico productor del grupo América que también siguió los pasos de Feinmann y Viale.