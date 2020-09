La ausencia de Jimena Grandinetti en Mujeres de El Trece llamó la atención. Sobre todo porque el programa sufrió varias modificaciones, tanto en su horario como en los roles en la conducción. En este contexto, los rumores sobre la despedida de Grandinetti comenzaron a circular y la periodista salió a aclarar la situación.

La conductora del ciclo de El Trece contó que la producción le pidió específicamente que se ausentara esta semana. De todas formas, dice que continúa siendo parte del staff. "Hasta el momento sigo siendo parte del equipo. El programa tuvo algunas modificaciones, pero se supone que el lunes tendría que volver. No tuve otra novedad hasta lo que sé", expresó Grandinetti en diálogo con Primicias Ya.

"La producción me pidió que esta semana no vaya porque están probando algo con el formato nuevo, pero no es verdad que me haya bajado del programa, al menos no se me notificó por ahora", señaló Jimena.

Es necesario destacar que desde esta semana, el ciclo comenzó con "El casting del Cantando 2020" para ver si mejora su rating ya que viene promediando entre 3 y 4 puntos y pierde por el doble con "Cortá por Lozano" de Telefe.

"Esta semana cambió el formato y va una cantante o alguien relacionado con la música para hacer de jurado", le explicó Grandinetti a La Nación y agregó: "No se sabe si se va a mantener ese formato o si se va a volver al anterior, todo depende de eso, así que en los próximos días nos vamos a ir enterando qué va a pasar, pero en realidad esta semana se estaba necesitando de cantantes".

Según demostró Grandinetti, su deseo es retomar la conducción del programa para abordar temas de actualidad: "Sí, por supuesto, allí estaré, creo que sí, estamos esperando porque tienen que ultimar algunos detalles".

Actualmente, Soledad Silveyra, Teté Coustarot, Roxy Vázquez y María Julia Oliván -la última incorporación al programa- son quienes conducen Mujeres de El Trece. Florencia de la V decidió no regresar y Claudia Fontán renunció tras enterarse de las modificaciones del ciclo.