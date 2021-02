¿Qué une a Osvaldo Laport con Silvio Berlusconi?

Osvaldo Laport visitó el late night show de Jey Mammon, "Los mammones" (América TV), y compartió una desopilante anécdota sobre su relación con el ex Jefe de Gobierno -o Presidente del consejo de Ministros- de Italia Silvio Berlusconi. "Me disfrazaban de huevo de Pascua y de Papá Noel", confesó el actor veterano, entre risas.

La relación entre ambos comienza cuando Berlusconi se encontraba haciendo campaña política en Italia, nación que acogió con mucho cariño las telenovelas en las que participó el actor uruguayo. "Se habían abierto las fronteras, en el buen sentido, entonces se podían exportar productos y él fue uno de los capitales extranjeros que apoyó y aportó, junto con Omar Romay, el hijo de Alejandro, del Zar… Bueno, se hicieron varias producciones", comentó Osvaldo Laport.

Y a continuación, el galán reveló los datos más bizarros en torno a los tipos de grabaciones que hacía en la nación europea. Cuando Jey Mammon le preguntó si era amigo de Berlusconi -quien otrora fue tres veces Presidente de Italia- Laport confesó, tentado: “No éramos amigos, pero cuando él estaba en campaña me convocó, y creo que a Luisa también, no para que formara parte de una lista porque no estaba nacionalizado, pero sí a él mediáticamente le aportaba".

"En ese momento, en Italia éramos Napoleón y yo. Era tremendo. Viajábamos quince o vente días y grabábamos copetes para Navidad, me disfrazaban de huevo de Pascua, de Papá Noel, del Rey Mago…", remató, tentado.

En otro tramo de la entrevista Osvaldo Laport hizo más confesiones chistosas sobre anécdotas sexuales incómodas en grabaciones. "¿Cuándo hacías a Catriel era todo tuyo?", comentó el conductor sobre su personaje en la telenovela "Más allá del horizonte". "Me auspiciaba un algodonero. Siempre me pregunto por qué las ficciones en las que hay desnudos se filman en invierno", dijo Laport, entre carcajadas.

Actualmente Osvaldo Laport protagoniza la obra teatral "Rotos de amor" junto a Antonio Grimau, Victor Laplace y Roly Serrano en el teatro Multitabaris Comafi, en la flamante Avenida Corrientes.