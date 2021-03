Alejandro Fantino quedó conmocionado con una triste noticia que se enteró nada menos que en medio del programa que conduce por la tarde en América TV. Mientras sus compañeros Marcela Tauro, Luis Ventura y Facundo Pastor, entre otros, lo miraban atentamente, el conductor dio a conocer que Camila Perissé está afrontando un duro momento de salud.

"Me llegó una noticia en las últimas horas, de que la está pasando muy mal, pero muy mal. Está sola, en silla de ruedas, en una clínica internada. No está bien, con muchos problemas económicos, una actriz que la rompió toda en los '80, y una gran persona. Quiero contarles que está pidiendo ayuda a gritos y estoy hablando de Camila Perissé", anunció Fantino, con un tono muy preocupado.

Luego de confirmar la dura novedad, el también conductor de ESPN FC Show en el horario nocturno, presentó a la pareja de la famosa actriz: "Está internada, está sola, está muy mal. Esta es una noticia que llega desde Pergamino, donde está internada. Está El Chino Fernandéz, que es el esposo, para que nos cuenta la historia de Camila".

El marido de Camila Perissé le agradeció a Fantino por las palabras que le dedicó a la artista y luego dio detalles de la situación: "Primero te quiero decir que agradezco tu nobleza, no nos conocemos pero sé la clase de persona que sos. Si me das un minutito te voy a contar desde el principio, si tengo tiempo. Hace dos años empezó esta odisea nefasta. Hace dos años hacía 600 abdominales por día y salía a trotar. Un día le dije, ‘Cami, ¿por qué entrenás tanto?’. ‘Porque hay que estar preparada’, me dijo. Producto de eso, tuvo dos hernias y la tuvieron que operar".

"Después de eso, trotando, se cayó y se hizo una rotura de fémur y en la clínica le aconsejaron ponerse tres tornillos y estar un tiempo en silla de ruedas. Cuando comenzó a caminar tuvo complicaciones. Después de esa operación ella empezó con problemas cognitivos, no movía la mano izquierda, se olvidaba de las cosas. Yo creo que después de la operación tan traumática le produjo eso, y la tuvieron medicada con una droga que yo creo que no era la correcta", añadió El Chino Fernández.

Finalmente, el esposo de Perissé indicó que, a partir de que contrajo coronavirus, el estado de su salud empeoró drásticamente: "Luego de eso le agarró neumonía y después Covid. Su parte cognitiva se agravó y hoy está pesando 44 kilos. Ahora está internada por gastroenteritis y está deshidratada". Y agradeció el gesto de Mirtha Legrand: "Quiero aclarar una cosa, cuando hicimos una movida porque queríamos irnos a Mar del Plata, la señora Mirtha Legrand fue la primera persona que salió a ayudarnos. Nosotros, con ese dinero, preparamos el viaje. Arreglamos el auto que tenemos y en ese tiempo le agarró la neumonía y el Covid, y el dinero que teníamos lo tuvimos que gastar porque PAMI le negó la cuidadora".