El doctor Adrián Cormillot contó cómo se siente ante la llegada de un nuevo hermano. En los últimos días, Alberto Cormillot sorprendió con la noticia de que su pareja, Estefania Pasquini, está embarazada, por lo que el reconocido médico será padre nuevamente a sus 82 años.

Ahora, Adrián Cormillot se confesó al aire de Polémica en el Bar y contó cómo está procesando la novedad familiar. Hasta el momento él es el hijo mejor de Alberto Cormillot, por lo que se mostró bastante conmocionado con la opción de dejar ese puesto. “Somos dos hermanos. Y yo siempre fui el hijo menor, el consentido y ahora no sé que va a pasar... ¡porque voy a ser el hijo del medio! ¡Va a cambiar mi condición, me van a dejar de lado! Pero bueno, hay pocos casos como este”, expresó el médico haciendo un capricho digno de un niño.

A pesar de su extraña preocupación, Adrián demostró que está contento por la noticia y que desde toda la familia apoyan la decisión de su padre de ampliar la familia. “Mi viejo está buscando hace rato y es algo bastante deseado, apoyado por toda la familia”, declaró Cormillot junior. También admitió que le gusta que Alberto se abra al mundo y cuente un poco de su vida privada en los medios, ya que siempre fue algo que le costó hacer.

“Mi papá tiene 57 años de medios pero siempre le costó muchísimo contar su vida privada. Esto le costó muchísimo. Me decía: ‘No voy a dar notas, no voy a dar notas’. Y yo le dije: ‘Papá, tenés que soltar un poco y contar esto, la gente te quiere conocer, la gente quiere saber’. y está bueno que se cuente porque es con libertad y está casado”, afirmó el médico.

Pero a pesar de sus buenos deseos, el doctor y panelista de Polémica en el Bar no se salvó de los comentarios de sus compañeros en relación a sus celos por la llegada de su hermano. “Ya lo veo celosito, porque dijiste: ‘Ay, yo soy el hermanito consentido...’”, dijo entre risas María Fernanda Callejón y luego se sumó Mariano Iúdica al canto de: “¡Está celoso, está celoso!”. “¡Al fin vas a madurar, flaco!”, remató diciendo Iúdica, dejando en evidencia al doctor.