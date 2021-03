A los 82 años, el Doctor Cormillot tendrá un nuevo hijo.

Dicen que para el amor no hay edad, cosa que en el caso del médico nutricionista Alberto Cormillot se cumple a rajatabla. El especialista de 82 años está casado con Estefanía Pasquini, de 34 años, con la que deseaba tener un hijo tal como aseguró. "Si viene, sería bienvenido...". Finalmente, el deseo se hizo realidad.

En una charla con Guillermo Andino y Soledad Fandiño en el programa Es por ahí (América TV), Cormillot confirmó la inesperada noticia: "Si viene, sería bienvenido...", le contestó Alberto a Guillermo Andino. Y agregó: "Estefanía es joven, ella está muy ilusionada porque sería su primer hijo. Fue una cosa hablada, no es una sorpresa, decidida. Si se daba, bienvenido".

En tanto, como se levanta muy temprano, dijo que ya hizo acuerdos con su pareja para la crianza. "Hice varios acuerdos, yo me levanto cuatro menos cuarto. En qué lugar de la casa voy a poner un sofá cama. Y después hicimos un acuerdo respecto a pañales y tareas hogareñas", expresó.

Además, señaló: "Cuando nos casamos no quise dar un perfil alto. No quería estar en las revistas. No quiero acentuar lo que yo hago porque lo mío es comunicar a la gente cosas de salud, si me subo mucho a lo otro se pierde el foco". Cabe señalar que Alberto es padre ya de Adrián y Reneé Cormillot.

El día que Cormillot estalló de furia contra la Revista Caras por la tapa de la princesa Amalia

Meses atrás, la Revista Caras se vio en el centro de los escándalos al publicar una repudiable tapa haciendo referencia al peso de la princesa Amalia, la hija mayor de los reyes de Holanda. La tapa no pasó desapercibida y numerosos artistas del espectáculo salieron a destrozarla. Ahora, el doctor Alberto Cormillot sumó un filoso análisis en torno a ella: " es estigmatizante y no menciona los valores de la persona por debajo de su apariencia".

"Uno no debe decir un gordo o un obeso, sino que es una persona con obesidad. Hay que evitar fotografías que pongan énfasis innecesario en el exceso de peso o que aíslen las partes del cuerpo de una persona. Como así también, que muestren desproporcionadamente el abdomen o parte inferior del cuerpo. Además, no hay que mostrar estereotipos comportamentales, como una persona con sobrepeso comiendo comida chatarra", arrancó en su columna en Radio Mitre.

En referencia puntual a la tapa de Caras, señaló: "Hay que evitar el uso de adjetivos o adverbios potencialmente peyorativos o algún juicio moral o defectos de carácter de esta población. Acá está la cosa. En la tapa lo que se dice es 'Qué bien que esta chica se muestra'. Sin embargo, lo que no es políticamente aceptable es que se haga énfasis en que lo muestre. Si está bien o está mal, ya se le está dando un juicio moral. Hay que tratar con mucho respeto este tema y hay que poner siempre a las personas primero".

"Cuando mi hija tenía 15 años y tenía sobrepeso, recibió un ataque de una revista y de un diario de mucha circulación en aquella época. Yo me fui a pelear con los dos directores porque sentí que la habían discriminado. No estaba el tema del bullying, pero ellos lo habían hecho. Les dije que la habían agredido", recordó el nutricionista, exponiendo una porción de su vida privada que sirviese como ejemplo para analizar el rol de los medios.