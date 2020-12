El Polaco y Barby Silenzi, ¿separados?

Esta mañana, Barby Silemzi confirmó su ruptura con El Polaco, debido a un polémico episodio que loo involucró en el medio de una fiesta clandestina. Consternado, la voz detrás de "Deja de llorar" publicó una fotografía desmintiendo la separación, antes de que se viralicen unos audios de Fede Bal que lo comprometen. "¿¡Sabés las mujeres que vienen!?", sentenció el hijo de Carmen Barbieri.

En diálogo con Ángel de Brito para "Los ángeles de la mañana", Silenzi confirmó por medio de un mensaje de Whatsapp el distanciamiento con el actual participante de "MasterChef Celebrity". "Le mandé un mensaje a ella para saber si era verdad que estaban en guerra y ella fue directa: 'en guerra no, separados sí'. Le pregunté si quería hablar pero me dijo que por ahora no, que estaba destruida", expresó el conductor de El Trece.

A contramano de las declaraciones de De Brito, El Polaco compartió una foto en su cuenta de Instagram y desmintió una ruptura: "Seguimos apostando al amor ... gracias a todos por preocuparse y preguntar". Luego de que el rumor se expadiese, unos polémicos audios de Fede Bal caldearían el asunto: al parecer, Bal y El Polaco asistieron a una fiesta clandestina repleta de mujeres y el artista les habría dicho que estaba soltero.

"La pileta la tengo hirviendo, hace tres días que la vengo calentando. ¿Sabés las mujeres que vienen, Polaco?", se escuchaba decir al actor y último eliminado del reality de Telefe. Además, en el audio que se filtró se escucha que Bal tranquiliza al cantante diciéndole que "nadie se esterará de la fiesta" porque estaría "prohibido sacar fotos y grabar videos".

Para sumarle un problema más al cantante, recientemente el periodista Rodrigo Lussich lo vinculó a su compañera en "MasterChef Celebrity", Sofía Pachano. “En los estudios del reality aseguraron que existe una relación entre El Polaco y Sofía Pachano. No tienen absolutamente nada formal, es cierto, pero según dicen hay ciertos rumores que los vinculan", comentó el panelista de Jorge Rial, que deslizó que hay quienes piensan que "comparten cacerolas calientes".