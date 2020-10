Un periodista de TN lanzó un grave insulto en las redes sociales.

Un periodista de TN lanzó un grave insulto en las redes sociales. Aseguró que parte de su público tiene un nivel intelectual "subcucarachas". El protagonista es Pablo Gravellone. Luego de no tolerar la falta de respeto de algunos usuarios que le contestaron con insultos y agravios, el comunicador optó por tomar el mismo camino y no predicar con el ejemplo.

Los dichos de Pablo Gravellone fueron repudiados por varios de los usuarios que observaron su descargo, su argumentación y los constantes agravios que él mismo criticó de quienes lo insultaron previamente. "HOY LLEVO BLOQUEADOS 10 IGNORANTES QUE NO RECIBIERON EDUCACION DE SUS PADRES y usan las redes sociales para insultar o agredir a alguien que no conocen solo porque no coinciden en algo. La mayoría cobardes desde cuentas anonimas. NIVEL INTELECTUAL SUBCUCARACHAS", fueron las palabras que el periodista de TN, especializado en deportes, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Las críticas a Pablo Gravellone tras sus insultos en Twitter

Rápidamente, las personas que alertaron la publicación de Pablo Gravellone le contestaron con ironía y recordando que su estilo de comunicar en redes sociales también es confrontativo y denigrante en algunos momentos. Sin ir más lejos, uno de los comentarios manifestó: "¡Muy bien! Ahora contá de dónde conocés a los hermanos Romero (NdeR: futbolistas de San Lorenzo de Almagro) porque hablaste mal de ellos.

A lo que se refirió este usuario es a un comentario de Pablo Gravellone sobre Óscar y Ángel Romero. Días atrás, tras el incidente en una práctica de San Lorenzo donde uno de ellos fracturó a un compañero en pleno entrenamiento (Herrera), el periodista de TN afirmó: "No cambia que Romero es un mala leche y los dos sin jodidos e individualistas".

Fuego amigo en Clarín: el día que el periodista de TN denunció una "opereta" de Olé

Antes de la suspensión del fútbol argentino a raíz del coronavirus, desde AFA habían dado por hecho que la Promoción volvería para mantener 24 equipos en Primera División, cambiando drásticamente el sistema de descensos. Ante esta situación, el periodista de TN Pablo Gravellone se alarmó y denunció una opereta de Diario Olé. ¿Por qué? Por publicar una tabla de posiciones con el sistema de descensos renovado, más allá de no haber sido anunciado en Boletín Oficial.

"Olé ya cambió la tabla del promedio y habla de un desempate entre Colon y Patronato. ¿CUANDO LO APROBO LA AFA? Y LA SUPERLIGA? ¿CUANDO LO HICIERON OFICIAL? Los dirigentes saben que es un PAPELÓN y ni siquiera hablan. Y TAPIA manda a decir por terceros que él no está de acuerdo", manifestó Gravellone, quien rápidamente fue cruzado por Daniel Avellaneda.

Su colega, quien trabaja en Diario Clarín, enfatizó que la Promoción ya es un hecho. Es por esta situación que uno de los conductores de TN Deportivo le contestó con dureza: "No es oficial, por lo tanto, y mientras tanto, es opereta de los medios que publican una tabla que no está vigente. Los dirigentes no se animan a hablar públicamente porque es un escandalo y mandan a decir. Que voten y publiquen en boletín oficial".