Vicky Xipolitakis reveló cuál fue el extraño regalo que le hizo a su abuela.

Durante su adolescencia, Victoria Xipolitakis se destacó en su familia por ser rebelde y bromista. Y una de sus tantas víctimas fue su abuela, a quien le regaló para su cumpleaños un show de strippers. “Un día encontré en un diario por ahí que tenía un aviso de ‘Kevin, un morocho brasilero’. Dije ‘se lo voy a regalar a mi abuela’”, recordó la mediática en "Minuto para ganar".

Y aseguró que el hombre en cuestión no cumplió con lo que prometía. “Pero al final nada que ver lo que decía el diario. Bailaba aserejé. ¡Fue horrible!”, dijo la "Griega", provocando la risa de los presentes y destacó que igualmente su abuela "la pasó bárbaro" y que a pesar de no haber contratado un show como el que esperaba, logró que la mujer se divirtiera.

Meses atrás, en una entrevista con "Cortá por Lozano", la exparticipante de "MasterChef Celebrity" dio detalles de las travesuras que hacía de chiquita. "En mi casa había una tortuga que hibernaba y se metía toda para adentro. Yo me la confundí con un alfajor. Entonces la mordí al medio y se partió. Me hizo pis en la boca", relató. Y remató: "Yo era tremenda, te juro. Era chiquita, no tenía conciencia. Así tengo mil historias. A mis primitos les di veneno para ratas pensando que eran caramelitos. Terminaron todos internados en el hospital. Te juro que era tremenda de chica".

¿Cuándo arranca "MasterChef Celebrity 2"?

El lunes 22 de febrero se encenderán las hornallas de las cocinas más famosas de la televisión argentina. Resta saber el horario, aunque todo parece indicar que será rondando las 22.30, tal como ocurrió en la primera temporada.

A partir de ese día, los eventuales cocineros competirán por el trofeo que en la primera edición quedó en manos de Claudia Villafañe. La Tata, el apodo que se popularizó durante el reality, se impuso en una reñida final a la periodista Analía Franchín, en una gala que tuvo picos de rating de 26 puntos, una cifra inédita para los tiempos que corren. El desafío para la nueva edición será tocar las teclas justas para mantener en alto al ciclo que volvió a reunir a la familia argentina frente al televisor.