Verónica Lozano a Mauro Zeta por un comentario: "Sos un pelotudo"

El periodista de policiales Mauro Szeta contó que se intentó copiar en una prueba de Latín cuando iba al colegio secundario Nicolas Avellaneda y fue descubierto por un docente que vio cómo intentó hacer trampa.

“Quiero confesar que me copié de una manera tan burda que me llevé una sola materia en el secundario a marzo, y fue latín”, afirmó Szeta, quien recomendó a los alumnos que no se copien y menos de la forma en que lo hizo él.

Szeta precisó: “No recomiendo ningún tipo de copia, pero yo me copié de una manera sonsa ¡Escribí arriba de la mesa!” Ante el comentario Verónica Lozano dijo inmediatamente: "sos un pelotudo". en tanto que Mauro le respondió: “Me encanta la capacidad de síntesis”.

El periodista especializado en policiales por último contó que lo enviaron a rendir la materia en la última instancia en marzo y sostuvo que fue la única materia que se llevó.