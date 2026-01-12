Se supo qué famosos podrían volver a MasterChef Celebrity.

Con el 2025 cerrado como el programa más visto de la televisión abierta, MasterChef Celebrity Argentina se prepara para arrancar el 2026 con un movimiento clave: el repechaje. La instancia, que históricamente genera polémica entre los participantes, ya tiene fecha de inicio y una lista confirmada de famosos que buscarán volver a la competencia. Actualmente, 14 concursantes continúan en carrera dentro del certamen que conduce Wanda Nara, mientras que varios eliminados recibieron la propuesta de regresar. Sin embargo, no todos aceptaron el desafío.

Entre quienes quedaron fuera por decisión del jurado se encuentran Luis Ventura, Walas, Julia Calvo, Esteban Mirol, Diego “Peque” Schwartzman, Alex Pelao, Eugenia Tobal, Momi Giardina y Valentina Cervantes, además del exboxeador Roña Castro. De ese grupo, Cervantes —instalada en Inglaterra junto a su familia—, Tobal, el "Peque" Schwartzman, Alex Pelao, Momi Giardina y el Roña Castro optaron por no participar del repechaje.

Ante estas bajas, la producción decidió reforzar la instancia con nuevas incorporaciones de famosos que no fueron parte del certamen culinario en ningún momento de la competencia. Según se confirmó, se sumarán al repechaje los cantantes Rusherking y Ariel Puchetta, junto a las actrices Esther Goris y Evelyn Botto.

Cuándo comenzará el repechaje de MasterChef

El repechaje comenzará este martes a las 22.10 y se extenderá a lo largo de cinco galas consecutivas. Durante esa semana, los participantes deberán afrontar distintos desafíos culinarios, con eliminaciones diarias, hasta que el jurado defina quiénes obtendrán una nueva oportunidad en el reality. La decisión, como es habitual, quedará en manos de Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.