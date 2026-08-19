Cómo es la técnica de "lavarse el pelo al revés" y porqué los peluqueros la recomiendan: "Es interesante porque actúa como barrera protectora antes de que el champú limpie”

La gran parte de las personas se lava el pelo de la forma clásica: primero el shampoo y después el acondicionador. Sin embargo, cada vez más peluqueros y especialistas en salud capilar recomiendan hacer el "lavado inverso", una técnica que puede llevar a tener un pelo más brilloso, suave y con menos frizz.

Cómo es el "lavado inverso": en qué consiste la técnica

El lavado inverso es simple: propone aplicarse primero el acondicionador y después el shampoo para proteger la fibra capilar durante la limpieza. Diferentes profesionales han señalado que el cambio en la rutina diaria puede generar una diferencia, especialmente en quienes tienen el pelo seco, fino o dañado por procesos químicos.

Para incorporar esta técnica en el lavado diario, se puede seguir este paso a paso:

Mojar bien el pelo con agua tibia o fría, nunca muy caliente, asegurándose de que quede completamente húmedo antes de aplicar cualquier producto. Aplicar el acondicionador de medios a puntas, evitando la raíz, y dejarlo actuar durante algunos minutos para que penetre en la fibra. Enjuagar con abundante agua hasta retirar todo el producto. Continuar con el lavado habitual utilizando shampoo, masajeando el cuero cabelludo para eliminar el exceso de grasa y las impurezas. Enjuagar nuevamente y, si el cabello lo requiere, finalizar con una pequeña cantidad de acondicionador o una mascarilla liviana en las puntas.

La técnica del lavado inverso consiste en aplicarse primero el acondicionador en las puntas y después usar el shampoo

¿Por qué es beneficioso aplicarse primero el acondicionador?

La técnica se apoya en el funcionamiento de los productos capilares sobre la cutícula del pelo. Habitualmente, el shampoo cumple la función de abrir la cutícula para eliminar la suciedad y el exceso de grasa, mientras que el acondicionador se aplica después para cerrarla y aportar suavidad. El lavado inverso da vuelta a esa lógica: al colocar primero el acondicionador, se genera una suerte de barrera protectora sobre la fibra capilar que reduce el efecto resecante de los agentes limpiadores del shampoo.

¿Quiénes deberían utilizar la técnica? Los especialistas recomiendan que lo prueben quienes tienen el pelo castigado por tinturas, decoloraciones o herramientas de calor, ya que la hidratación logra mantenerse de forma más efectiva y se evita esa sensación áspera que a veces deja el pelo después del lavado tradicional. Además, es una técnica clave para las personas de cabello fino, ya que suelen dar un resultado más liviano sin el efecto de pesadez que en ocasiones provoca el acondicionador aplicado al final.

Sin embargo, no es una solución universal ni para reemplazar la rutina habitual. Siempre se puede probar y consultar con un dermatólogo o peluquero para asegurarse de que sea la técnica correcta para su tipo de cabello.