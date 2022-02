El accidente íntimo de Sabrina Rojas en el teatro: "No lo quiero decir"

Sabrina Rojas sufrió un accidente íntimo en el teatro y sus compañeros de obra la mandaron al frente.

En plena temporada de verano en el teatro Metropolitan, ubicado en la avenida Corrientes de la Ciudad de Buenos Aires, Sabrina Rojas tuvo un accidente íntimo que quiso ocultar. Sin embargo, varios de sus compañeros del elenco la mandaron al frente con un relato sumamente desopilante.

La actriz y modelo mendocina de 41 años no pudo salvarse de la "vigilanteada" que le propinaron sus propios colegas a través de una historia de Instagram en la cuenta oficial de Brenda Gandini (@brendagandiniok). Allí también se "confabularon" contra ella Gonzalo Heredia y Mercedes "Mey" Scápola.

El accidente de Sabrina Rojas en el teatro: "No lo quiero decir"

La novia del locutor Luis "El Tucu" López forma parte de la obra Desnudos, que se extiende ahora por todo el país, y no zafó de que se publicara algo que le ocurrió en las últimas horas. Brenda Gandini comenzó a grabar una historia de Instagram en la que aparecían Gonzalo Heredia y Scápola, mientras Rojas se preparaba en el camarín. “Yo no quiero decir nada, pero…”, empezó el actor. Y siguió, entre risas: “En la segunda función, una persona del elenco, de la que no voy a dar el nombre…”.

En ese momento, sus compañeras agregaron que comenzaba con S y su apellido con R, dando a entender que se trataba de Sabrina Rojas. “No voy a dar el nombre”, insistió Gonzalo, que luego detalló que la persona a la que se estaba refiriendo “se le salieron unas gotas de…”. "Pipí", remató Scápola.

Lejos de ofenderse por postear lo que le había ocurrido, Sabrina se lo tomó con humor y empezó a sonreír. Mientras tanto, como parte de la historia de Instagram, Gandini apeló a los emojis de risa con el mensaje inicial de: "No vamos a decir el nombre". Ya una vez que Rojas había sido "deschavada", sentenció irónicamente "(Aclaración: se meó de la risa)".

Sabrina Rojas explicó por qué priorizó trabajar en teatro

Pese a que hasta hace poco tiempo formaba parte como panelista del programa de Karina Mazzocco por América TV, la actriz y modelo brindó los motivos por los que se alejó del ambiente: “Yo dejé todo por la familia, no por Luciano Castro. Siempre prioricé la familia. Me pasó cuando me fui de A la tarde".

"Debuté y me di cuenta de que en ese horario nunca más iba a poder ir a buscar a mis hijos al colegio”, se explayó durante la entrevista en la radio La Once Diez (AM 1110). Y completó al respecto: “Yo prefiero perderme una oportunidad laboral antes que decir, en un tiempo, ´qué boluda, no estuve con mis hijos´. Aún a riesgo de quedarme sin carrera”.