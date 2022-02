Chantal Abad quedó expuesta con un comentario picante: "Una parte del cuerpo del Tucu López"

Guido Záffora mandó al frente a la cocinera por un comentario secreto que hizo sobre una parte del cuerpo del conductor.

El Tucu López aprovechó su oportunidad en la conducción del programa Es por ahí, que se emite todos los mediodías por América TV, y logró el cariño de la audiencia para afirmarse como cabeza del ciclo. Su reciente noviazgo con Sabrina Rojas también lo puso en un rol de sex symbol aun mayor del que ya tenía y no solo para el público. Su propia compañera Chantal Abad habría deslizado un comentario muy picante que sacado a la luz por Guido Záffora, el periodista de espectáculo que también participa del magazine.

El momento picante de la jornada comenzó cuando el periodista y locutor se puso a bailar La Pollera Amarilla y empezó a menear la cintura. En ese instante, todos en el estudio lo alentaron para que continúe con su repertorio, aunque Chantal Abad se destacó entre las que más flores le tiró al conductor. Fue ahí cuando Guido Záffora mandó al frente a su compañera.

"Cuando cuente lo que dijo Chantal el primer día de este programa... Un día voy a contar lo que me dijo Chantal en secreto el primer día de enero con respecto a una parte del cuerpo del Tucu López", la deschavó el panelista a la excocinera de Morfi, todos a la mesa.

"Guido, somos amigos. ¡¿Qué me estás haciendo?!", se molestó Chantal. El Tucu López se mostró avergonzado y se tapó la parte de adelante del delantal. Para continuar con el juego, Chantal le dio su cobertor para taparse la parte de atrás. "Ahora que veo el plano entero, ¿cómo no me avisan que estoy así de exigido (con el pantalón)?", cerró el conductor.

Antes, la graciosa situación había iniciado cuando él había bromeado acerca de su look: "Yo te voy a recomendar algo, si vas a bailar cumbia que sea con un pantalón un talle más grande que este, porque está exigido". Chantal Abad también halagó al novio de Sabrina Rojas: "Da un poco Julio Bocca por la calza, me gusta. Te queda muy bien" y "funciona, Tucu, funciona. Tenete fe", fueron los comentarios de la cocinera con un toque de humor.

