Sabrina Rojas no suelta a Luciano Castro: "Le sigo diciendo"

Rojas reveló cómo es su actual relación con Luciano Castro, a meses de su separación.

Sabrina Rojas se expresó sobre cuál es su relación con Luciano Castro varios meses después de haber hecho pública su ruptura amorosa. La modelo y actriz dejó en claro que aún mantiene un gran sentimiento de cariño hacia el padre de sus hijos y contó cuáles son las cosas que aún no puede soltar.

"Al principio todo era raro porque la familia quería mucho a Luciano. A su mamá le sigo diciendo ‘mi suegra’, y a mis cuñadas lo mismo. Pero cuando vieron que los dos estábamos bien por nuestro lado, entendieron", comenzó su descargo la actriz de Desnudos, obra en la que compartió elenco con Castro durante meses. De esa manera, la celebridad dejó en claro cuán apegada continúa aún a la familia del actor, a pesar de no estar más juntos como pareja.

Rojas continuó su descargo e hizo alusión a las posibilidades de ser madre de nuevo con su actual pareja, "El Tucu" López: "Es un tema los hijos. Me juré nunca más salir con alguien conocido y acá estoy. Me juré no tener más hijos, pero puede cambiar", enunció la actriz y luego confirmó que ve como algo posible a la maternidad nuevamente en su vida: "Estamos fantaseando, después hay un camino para recorrer, siempre digo que todavía quiero ser novia. Creo que esta vida nos estaba esperando al 'Tucu' y a mí".

En cuanto a su relación con "El Tucu" López, la celebridad reveló que atraviesa uno de sus mejores momentos y que se complementan muy bien por lo distintas que son sus vida. "El Tucu es una persona especial, es muy buen tipo. Mis hijos se llevan genial, porque él es medio como un profe de gimnasia", soltó, en diálogo con Catalina Dlugi en su programa radial. "Como él no tiene hijos, tiene una energía distinta y los chicos están fascinados y eso no es menor a la hora de buscar un compañero".

Sabrina Rojas sobre el fin de su relación con Luciano Castro

"Hay terapia, hay cariño, ganas de sumar, un amor de pareja que se terminó. También tiene mucho que ver con cómo uno quiere vivir la vida. Y para mí eso es re importante, entonces me propongo vivir en armonía porque Luciano va a ser mi familia para toda la vida y con quien esté también", confesó Rojas hacia el final de la entrevista, sobre su relación con Luciano Castro. "Nosotros hicimos todo para salvar el matrimonio mientras estuvimos enamorados y la decisión de priorizarse tampoco es fácil”