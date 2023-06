Se terminó: un importante canal de streaming dejará de transmitir en vivo

Uno de los nuevos canales de streaming argentinos anunció que dejará de transmitir en vivo por la floja recepción por parte del público.

En medio de la proliferación de los canales de streaming, hubo uno que llegó con una fuerte inversión y muchas figuras de las redes sociales, pero a tres meses de su debut, revelaron que no transmitirán más en vivo. "Son los riesgos de emprender", aseguró una de las dueñas en una entrevista con Clarín.

Con el rotundo éxito que evidenciaron proyectos como Luzu TV y el crecimiento del streaming en general, en los últimos meses fueron apareciendo cada vez más canales similares al creado por Nicolás Occhiato. Uno de los que más ruido generó en ese sentido fue Loft, la señal que llevaron adelante Gastón Sofritti y Cande Molfese. La actriz ya había probado lo bien que funcionaba el formato en Luzu, ya que ahí era parte de Antes que nadie.

Su decisión de abandonar el canal de Nico Occhiato para lanzar su propia plataforma -que debutó el pasado 10 de abril- fue muy criticada por los fanáticos de Luzu TV. La pareja de actores apostó fuerte con algunas incorporaciones destacadas: el propio programa de Molfese junto con Minerva Casero, Brenda Gandini y Guillermina Valdés fue un ejemplo claro de eso.

Pero en las últimas horas, Cande Molfese confirmó que Loft no continuará transmitiendo en vivo. "Se decidió cerrarlo y para mí está bien. Son los riesgos de emprender", contó la propia actriz en una entrevista con Clarín. De todos modos, Molfese consideró que se lleva cosas "muy buenas" y volvería a hacerlo "una y mil veces más" ya que aprendió muchísimo.

"El público no nos eligió y está bien también. Fueron tres meses en vivo y es poco tiempo para generar una fidelidad pero el espacio sigue estando y no descartamos nada. Por ahora es frenar la pelota, esperar un tiempo y ver qué pasa. Con Gasti lo hablábamos el otro día y no lo tomamos como un fracaso, fracaso hubiera sido no hacerlo", agregó Cande Molfese respecto a lo que sucedió con Loft.

Gastón Soffritti y Cande Molfese se van a casar: ¿Cómo nació el amor?

Tras el anuncio en Loft, Cande compartió en su Instagram una foto de su dedo con el anillo de compromiso y el mensaje que le envió a su mamá en ese momento: “¡Mirá, má! Ayer Gasti me pidió casamiento. Aún no caigo mucho pero es un sí rotundo. No se de qué forma ni cuándo pero bueno, te lo cuento”.

En la cuenta de Instagram de Loft Stream compartieron las palabras de Cande y Gastón y la publicación se llenó de mensajes de seguidores y amigas celebrando la buena noticia. "Amoooooooo que hermosos son. Que viva el amor", escribió Mica Vázquez; "Al fin ya lo puedo gritar", comentó Melina Lezcano; y "Awww Amo Felicidades a los dos", sumó Sofía Jujuy Jiménez, entre tantos otros mensajes que se acumularon en las redes.

La relación entre Soffritti y Molfese comenzò a mediado del año pasado, durante un viaje a Ushuaia que compartieron por una publicidad. Al parecer, en el sur se dio el primer flechazo, pero no pasó nada. Al volver a Buenos Aires, él le escribió y siguió el diálogo, que terminó en la primera cita.

La semana pasada, ambos visitaron Noche al Dente y revelaron detalles de su relación. De hecho, la ex Violetta reveló que casi rompe con él: "A los dos meses de salir, un día dije ‘hasta acá llegué’ porque no es para mí esto. Estaba decidida a bajarme del barco porque ya me di cuenta todas las consecuencias que trae en pareja porque, voy a decir algo, estar solo es mucho más fácil porque sentís que te llevás el mundo por delante”.

De todas maneras, advirtió con el tiempo que su vínculo con Gastón era distinto al que había mantenido en noviazgos anteriores y decidió darle una chance a la pareja y hoy a la convivencia: “A los dos meses de salir, dije ‘lo voy a llamar a Gasti, le voy a decir de tomar un café, yo hasta acá llegué’. Pero cuando me atendió del otro lado, bueno… me conquistó”.